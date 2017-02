Ana Labordeta: «No sabría a quién votar si hubiese elecciones, y eso me produce tristeza»

Se le ha metido a la muy perra, entre orejas y hocico, no dejarnos hablar. Quiere jugar, que su dueña suelte el teléfono y que, así, ambas puedan reanudar sus correrías por el parque. Luce un día apacible en Madrid, y Ara -que tiene nombre de río del Pirineo aragonés- está especialmente activa. Ara es la perra de la actriz Ana Labordeta (Teruel, 1965), quien vive un excelente momento profesional interpretando, a las órdenes de José Carlos Plaza y arropada por las luces y la escenografía del murciano Paco Leal, 'El padre', de Florian Zeller, a quien da vida un monumental Héctor Alterio. Labordeta brilla interpretando con desbordante humanidad a la hija de un anciano con alzhéimer, en torno al cual gira una historia que, según Plaza, «muchas veces se acerca al drama, otras muchas a la comedia y la mayoría de las veces a un inquietante 'thriller' al estilo Hitchcock». 'El padre', excelente y emocinante montaje, llega hoy a Lorca -Teatro Guerra, a las 21.00 horas-, mañana a Cieza -Teatro Capitol, a las 21.00 horas- y el sábado a Cartagena -Nuevo Teatro Circo, a las 21.30 horas-. «Están pasando cosas muy hermosas con 'El padre', como que la gente se abrace al terminar la función. Nos lo cuentan los acomodadores de los teatros donde representamos esta obra maravillosa, que provoca muchísima emoción en el espectador, al mismo tiempo que también le hace reír», dice la actriz, que tiene claro cómo es su paisaje perfecto: «Mar, cielo y un volcán».

-¿Qué procura hacer cada día?

-Demostrarle a la gente que la quiero. Cada nuevo día intento dar más y mejores abrazos. Sé muy bien lo que es no poder decirle ya nunca más, a alguien muy especial, que lo quieres muchísimo, que le estás muy agradecida y que ha sido un regalo maravilloso tenerle en tu vida.

«Podemos ha removido este país. Pero, como siempre pasa, el aparato del partido está fallando» «En el comedor tengo un pequeño altarcito con fotos de mi padre, y con sus discos y sus libros, y más de una vez me pongo a hablar con él y tenemos nuestras pequeñas conversaciones»

-¿Se acuerda mucho de su padre interpretando esta función? [Es hija del escritor, cantautor y político José Antonio Labordeta, fallecido en septiembre de 2010]

-Es inevitable, mi personaje se llama como yo y tiene una edad similar a la mía. Le aporto mis vivencias, mis emociones, mis recuerdos... Con mi padre yo tenía una relación muy profunda, de mucha admiración y un inmenso amor. Ana también lo siente hacia Andrés [el padre]. Además, Héctor [Alterio] es tan amoroso, tan admirable en tantos sentidos, que es muy fácil establecer esa relación de padre e hija. En cuanto a mi padre, todos los días pienso en él. No sé, de alguna manera está dentro de mí. En el comedor tengo un pequeño altarcito con fotos suyas, y con sus discos y sus libros, y más de una vez me pongo a hablar con él y tenemos nuestras pequeñas conversaciones. Y siento, en muchas ocasiones, que me acompaña durante las giras. Vivo momentos muy especiales, como cuando voy paseando por una ciudad y, de repente, en el escaparate de alguna librería me encuentro con algún libro suyo expuesto; es como si me dijese '¡hola, aquí estoy contigo en Valladolid, o en Murcia o donde quiera que estés!'. También me ha pasado estar en la habitación de un hotel, poner la radio y que en ese momento sonase una canción suya. Es algo maravilloso, escuchar sin esperarlo 'Rosa rosae' o 'Regresaré a la casa'.

-¿Usted cómo está?

-Descubriendo que no es cierta esa idea tan arraigada, en la sociedad actual, de que una mujer, cuando cumple los 50 años, es como si ya hubiese pasado por lo mejor de su vida y ahora ya solo viniese la cuesta abajo en todo. Yo los tengo y, afortunadamente, no es así. Como mujer, me encuentro en un momento pleno, llena de experiencias e incluso con más ganas de vivir que hace unos años. Es cierto que conforme acumulas años son más las enfermedades y las muertes de gente cercana a las que te tienes que enfrentar, pero eso también forma parte del aprendizaje del arte de vivir. Estoy serena, contenta y, profesionalmente, feliz interpretando a Ana en 'El padre', ¡junto a Héctor Alterio, dirigida por José Carlos Plaza y con unos compañeros estupendos! Soy feliz cada día que tenemos función. Me siento muy afortunada dentro de esta compleja situación planetaria. Tengo la inmensa suerte de que mis padres han sabido darme muchas herramientas para la vida. Yo, leyendo un libro encuentro mucho consuelo, y lo mismo me pasa escuchando música o tratando de ser coherente y de vivir de acuerdo a lo que pienso, sin dobleces.

-¿Qué le ayuda a estar bien?

-Ser, cada vez más, yo misma. Durante años, como le pasa a todo el mundo, me he peleado conmigo misma porque no te aceptas como eres y deseas cosas que no se hacen nunca realidad; pero la vida me está enseñando a aceptarme y a gustarme. Y puedo dar fe de lo importantísimo que es tener amigos, a los que tengo claro que merece mucho la pena cuidar. El amor de pareja es un motor fundamental, pero viene y va, mientras que los amigos siempre están ahí, durante toda la vida, si uno sabe cuidarlos y alimentarlos un poco.

Unas horas de soledad

-¿Qué necesita?

-Tener todos los días unas horas para mí sola. Soy una persona muy sociable y me encanta estar con la gente que quiero, pero necesito ese tiempo diario de soledad elegida. Afortunadamente, desconozco lo que es la soledad impuesta y no he tenido que batallar con ella.

-Durante esas giras que citaba, ¿cómo ve a la gente?

-La noto preocupada y triste, como es lógico y natural. ¿Cómo no vamos a estar preocupados, cómo no vamos a estar cabreados viendo todo lo que está pasando? Es que tendríamos que salir todos a la calle, de una manera más continua y brutal. Nos han robado, nos han mentido y los platos rotos los estamos pagando los ciudadanos de a pie, los que tenemos que trabajar mucho para poder tirar hacia adelante. No sé adónde nos va a llevar todo esto, porque no paramos de sufrir decepciones. Yo, por ejemplo, estoy decepcionada con cómo están haciendo las cosas partidos nuevos en los que muchísima gente había depositado su confianza. Soy una persona que por herencia y por creencia defiendo que la política es muy necesaria y que hay buenos políticos, pero hay algo perverso en el mecanismo de poder de los partidos. Lo del pasado fin de semana en Vistalegre 2 es muy triste. Dices, ¡me cago en la leche, una gente que tiene ilusión y fuerza y que ha removido este país, porque Podemos ha removido este país! Pero, como siempre pasa, el aparato del partido está fallando. Eso me provoca muchísimo coraje. Ahora mismo, no sabría a quién votar si hubiese elecciones, y eso me produce tristeza y desasosiego.