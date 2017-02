El SOS 4.8 tendrá como organizadores a los responsables del Low Festival de Benidorm

La empresa Producciones Baltimore, responsable de la organización del Low Festival de Benidorm, en Alicante, será la encargada de dar forma a la próxima edición del SOS 4.8, según ha podido saber 'La Verdad'. La promotora ya estaría trabajando en la confección del cartel y las actividades que complementarían el certamen murciano, y los primeros nombres de bandas y grupos de música se podrían dar a conocer en las próximas semanas. El certamen, en el aire desde que Legal Music -la firma que ha venido organizando el festival desde su creación en 2008- anunciara que no podía hacerse cargo de la próxima edición con las condiciones económicas ofrecidas por la Consejería de Cultura, cumpliría de este modo su décima edición.

El festival, que mantendría sus fechas, en torno a las primeras semanas de mayo, podría, no obstante, cambiar su nombre con el fin de evitar conflictos con Legal Music. Los responsables de la firma anunciaron la pasada semana la presentación de un conjunto de demandas contra la Consejería de Cultura solicitando la nulidad del registro de la marca SOS 4.8 realizado por la Comunidad, al entender que este se realizó de «mala fe». Asimismo, señalaron que es Legal Music «la única y legítima propietaria» del certamen y el evento «no se puede realizar» sin contar con su colaboración.

El posible cambio de denominación ya fue apuntado el pasado miércoles por la consejera de Cultura, Noelia Arroyo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al declarar que la situación interna de Legal Music, en preconcurso de acreedores por una deuda que asciende, según sus responsables, a «cerca de un millón y medio de euros», «está lastrando la marca»: «Aunque pertenezca a la Comunidad, si se devalúa, tenemos que estudiar otras posibilidades para que la ciudad y la marca no sufran impacto negativo y para que haya festival».

Por el certamen alicantino, fijado para julio, pasarán este año Pixies, Nada Surf y Neuman, entre otros

Arroyo añadió que debido al «uso que se ha hecho en los últimos años [de la marca] nos encontramos con sorpresas a la hora de gestionar que otra empresa lo organice».

El desencuentro entre Legal Music y la Consejería se remonta al pasado septiembre, cuando la promotora solicitó un incremento en la aportación económica que, en concepto de patrocinio, Cultura destina anualmente a la celebración del certamen. En concreto, Legal Music pidió que la ayuda pública ascendiera a 500.000 euros, cantidad a aportar entre el Ayuntamiento de Murcia y la Consejería. Desde Cultura comunicaron a la compañía que «no habría más dinero» e instaron a Legal Music a que confirmara si estaba o no en condiciones de asumir la organización del certamen dada su situación económica.

La puesta en marcha de la décima edición del SOS 4.8 por Producciones Baltimore se realizaría con las mismas condiciones ofrecidas por la Comunidad a Legal Music.

El cartel del Low

Además de llevar a cabo la organización del Low Festival de Benidorm, por el que en 2016 pasaron 75.000 personas, Producciones Baltimore es responsable de los festivales Fuzzville, también en Benidorm, y GetMAD!, cuya primera edición arrancó en el barrio madrileño de Malasaña el pasado año junto con la promotora Holy Cuervo. Asimismo, la empresa también es colaboradora de Primavera Sound de Barcelona.

La pasada edición del Low Festival, celebrada del 29 al 31 de julio en Benidorm, acogió, entre otros, los directos de Vetusta Morla, 091, The Kooks, Love of Lesbian y Belle and Sebastian, encargados de abrir el certamen. También actuaron Los Planetas, Black Lips, Niños Mutantes, El Último Vecino, Trajano!, Los Nastys, Melange, Vera Green y Ochoymedio DJ's. Para este año -28, 29 y 30 de julio- están anunciados la banda rock estadounidense Pixies, el grupo británico Franz Ferdinand, los neoyorquinos Nada Surf y los suecos Mando Diao, así como las bandas nacionales Lori Meyers, Neuman, Sidonie, Los Punsetes, Miss Caffeina y Triángulo de Amor Bizarro, entre otros. La primera edición del Low Festival se celebró en 2008 bajo el nombre de Low Cost Festival.