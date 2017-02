Carmen Posadas: «Seguiremos soñando en español»

«Déjame que la vea una vez más, Rafaela. Qué guapa es mi niña, por favor, no te la lleves. Y descuida, estoy perfectamente. Además, el doctor Bonell ha dicho que puedo tenerla un poco más conmigo. María de la Luz, ese será su nombre, es el que mejor le va». Con estas palabras comienza 'La hija de Cayetana' (Espasa, 2016), la última novela de la escritora Carmen Posadas, quien ayer fue la invitada del Foro Nueva Murcia (FNM) en su habitual encuentro con personalidades destacadas de diversos ámbitos de la sociedad.

Una cita especialmente oportuna, por la valía literaria de la autora hispano-uruguaya, por la reciente publicación de su elogiada novela, así como por el hecho de coincidir con el 20 aniversario de su primera obra, 'Cinco moscas azules', como bien recordó el crítico literario de 'La Verdad', José Belmonte Serrano, quien compartió coloquio con la escritora y el director del periódico, Alberto Aguirre de Cárcer.

Las palabras de Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes y patrono del FNM, abrieron la velada y dejaron el primer titular: «Los murcianos podemos estar enamorados del futuro», para lo que apeló al AVE, al aeropuerto y al Corredor Mediterráneo. Más realista se mostró Carmen Posadas, reconocida escritora y autora de estupendas columnas en 'XLSemanal', la revista dominical de 'La Verdad', al hablar de su novela. «A mí me encanta, pero me resulta difícil decir si es o no la mejor que he escrito. Lo que sí creo es que se trata de la más completa». La escritora reclamó con urgencia una ley de mecenazgo, «que todos los gobiernos prometen pero ninguno realiza», porque, en su opinión, «es algo beneficioso para todos». «En España tenemos la tendencia a pensar que la cultura es gratis, pero hay muchas personas, toda una industria, que tiene que vivir de ello, que por otra parte es su trabajo. A los tres días de que saliera este libro ya estaba pirateado. Es necesaria una regulación contra la piratería con urgencia», para añadir a continuación: «Aunque, por otra parte, estoy convencida de que con una ley de mecenazgo cultural la actual situación se paliaría en buena medida».

Nuevos tiempos no necesariamente buenos para la lírica. O tal vez sí, pero con sus costuras deshilachadas por la inmediatez del click de ratón. ¿Ni la literatura nos puede salvar?, le pregunta José Belmonte. «La literatura es poner un espejo delante de nosotros y del mundo. El papel de los escritores ha perdido hoy predicamento, se ha democratizado la opinión y eso es algo muy peligroso. Donald Trump es el mejor ejemplo, ha llegado a ser presidente de Estados Unidos con todos los analistas en su contra. Hoy vale tanto un tuit como la palabra de Pérez-Reverte o Vargas Llosa. Hay que tener cuidado y seguir escribiendo, seguir poniendo el espejo delante, pero un espejo no deformado sino justo y que refleje la realidad».

Sobre la política del propio Trump, que no parece que vaya a ser especialmente amable, digamos, con otros pueblos, de manera particular con el hispanoamericano, la autora de 'La hija de Cayetana' tiene una opinión cuando menos esperanzadora. «No me preocupa la animadversión de Trump porque pronto Estados Unidos va a ser el país con más hispanos en el mundo y nadie, ni Trump, puede negar esa evidencia. Seguiremos soñando en español». Carmen Posadas, talento, calidad y amabilidad, dejó espacio también para el sentido del humor. «Lo mejor para un libro es que lo prohíban, mira 'Madame Bovary'».

Con respecto a la situación de la mujer, se detuvo en la época en que se desarrola la novela, finales del siglo XVIII. «En esa época la mujer tenía un peso importante dentro de la sociedad. Baste recordar que uno de los primeros actos de la Revolución Francesa fue realizado por mujeres. Se unieron, se pusieron en marcha y atravesaron los jardines de La Bastilla para protestar por las desigualdades».

En cuanto a María del Pilar Teresa Cayetana de Silva y Álvarez de Toledo, nombre oficial de la decimotercera duquesa de Alba, musa de Goya y una de las mujeres más poderosas y al tiempo controvertidas de la época, Posadas explica que «la duquesa fue una mujer adelantada a su tiempo y estoy contenta de poder recuperar este episodio de la historia, que casi siempre está escrita por hombres que habitualmente no tienen en cuenta el importante papel que jugaron algunas mujeres en su tiempo».

La escritora hispano-uruguaya habló también de su situación como mujer en un ámbito, como todos en realidad, dominado por hombres. «He tenido que luchar contra el 'piropo terrorista', ese que algunos hombres te dicen para restarte valor intelectual». Por último, Carmen Posadas invitó a que los padres, madres y profesores inciten a los niños a la lectura. «Es muy importante que los niños lean. Da igual que sea un best-seller o algo de Paulo Coelho, aunque evidentemente no le vaya a enriquecer mucho el espíritu, pero que lean. En Inglaterra lo hacen en clase, no como deberes, y creo que es un acierto».