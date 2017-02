La cultura regional avanza despacio

La Región de Murcia queda, un año más, fuera del 'ranking' de las diez comunidades autónomas que cuentan con las programaciones culturales de mayor calidad y más innovadoras, según el estudio 'La cultura en España en 2016' realizado por el Observatorio de la Cultura de la Fundación Contemporánea, en el que han participado 361 expertos, tanto en creación como en gestión cultural. No obstante, se ha avanzado, ya que en el capítulo de innovación se ha pasado del puesto decimotercero al decimosegundo, y en el de calidaddel decimocuarto al decimosegundo. Pero ningún festival, evento cultural o institución regional figura en el 'ranking' de lo más destacado a nivel cultural ocurrido en España el pasado año. Y, ciñéndonos a la Región, los expertos murcianos consultados han elegido La Mar de Músicas como el evento más importante que ha tenido lugar en ella, seguido del Cartagena Jazz, ambos festivales organizados por el Ayuntamiento cartagenero.

En cuanto a índices de calidad e innovación, con respecto tanto a la calidad como a la innovación de la programación cultural de las diferentes comunidades autónomas, la Región de Murcia sigue un año más sin encontrarse entre las diez primeras. En el 'ranking' de calidad está en el puesto decimosegundo, el mismo que ocupaba en el anterior Observatorio de la Cultura, publicado en 2016. Madrid, Cataluña y el País Vasco son las comunidades más destacadas, tanto por calidad como por la innovación de su oferta cultural. A más distancia, Andalucía repite en cuarta posición. En el 'ranking' de innovación, la Región ha subido un puesto con respecto a 2015, pasando del decimotercero al decimosegundo.

La consejera de Cultura y portavoz del Gobierno, Noelia Arroyo, valoró ayer, con tranquilidad y atención, los datos del Observatorio, y mostró su confianza en que la línea de trabajo emprendida por su departamento siga dando frutos. Arroyo es realista -«en 2016 gestionamos un presupuesto de 42 millones de euros, que para 2017 hemos incremetado hasta los 48, y creo que, ajustándonos a esa cantidad, estamos trabajando con un gran sentido de la responsabilidad y enorme entusiasmo»-, y mira al futuro: «El Gobierno del que formo parte apuesta seriamente por la cultura, que defiende también como motor económico y turístico, y vamos a seguir trabajando por fortalecer el tejido cultural, apoyar a nuestros creadores, ofrecer al público programaciones de calidad y, por ejemplo, facilitar el disfrute de la cultura con incentivos como el del bono cultural del que, en breve, se podrán beneficiar los murcianos».

Expertos de la Región eligen La Mar de Músicas como el evento cultural más destacado de la Comunidad Autónoma

La ciudad de Murcia sube hasta el puesto 15 en calidad, y hasta el 14 en innovación

Con respecto a las veinte capitales de provincia incluidas en el 'Ranking de ciudades 2016', y en el apartado de la calidad de sus programas culturales, Murcia ocupa el puesto número quince, justo por debajo de La Coruña y seguida de Oviedo, dos puestos por encima del lugar alcanzado en 2015. Mientras, en el apartado de innovación ha subido tres puestos, ya que en 2015 ocupaba el decimoséptimo y en 2016 el decimocuarto, por debajo de Gerona y seguida de Valladolid. A la hora de valorar las ciudades españolas por la calidad e innovación de su oferta cultural, Madrid y Barcelona destacan claramente. En un segundo bloque se encuentran Bilbao, San Sebastián, Málaga, Sevilla y Valencia.

En el apartado dedicado al análisis de lo mejor del panorama cultural a nivel nacional, el Museo del Prado vuelve a quedar en cabeza del 'ranking', integrado por un total de cincuenta y cinco instituciones y acontecimientos culturales -festivales, programaciones musicales y de artes escénicas, eventos relacionados con el Arte y la Literatura, eventos cinematográficos, etcétera-, entre los que no figura ninguno de los que tienen lugar en la Región de Murcia. Tras el Prado, destacan, en el segundo y tercer puesto, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) y la programación de San Sabastián 2016-Capital Europea de la Cultura.

Polémico 'ranking'

Por primera vez, el Observatorio de la Cultura ha incluido en su estudio el denominado 'ranking' por comunidades, clasificaciones específicas sobre lo mejor del año cultural en cada comunidad autónoma. Para ello, cada experto consultado -la Fundación Contemporánea tiene por norma no hacer público el nombre de las personas que participan en la elaboración del 'ranking'- ha señalado hasta diez instituciones y acontecimientos culturales como los más destacados del año 2016 en su comunidad, partiendo de una lista abierta en la que no se aporta ningún nombre. Así, mientras el 'ranking' nacional se basa en la opinión de los expertos de toda España, el de cada comunidad refleja la opinión de los profesionales [sin duda, el no ser públicos sus nombres resta credibilidad al resultado del Observatorio] de esa comunidad exclusivamente. En el caso de la Región, dos eventos organizados en Cartagena, y una institución con sede también en esta ciudad, ocupan los tres primeros puestos. Se trata del Festival La Mar de Músicas, el Cartagena Jazz Festival y el Museo Regional de Arte Moderno (MURAM). Les siguen, por este orden, el Teatro Circo Murcia (TCM), el controvertido festival SOS 4.8; el Festival de Teatro de San Javier; el Jazz San Javier, el FICC de Cartagena, La Noche de los Museos (de Murcia y Cartagena) y el Festival del Cante de las Minas. Un ranking polémico, con el Muram, por ejemplo, en tercera posición y el Cante de las Minas, ocupando el décimo puesto.