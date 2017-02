«Se vive mucho mejor sereno y contento»

murcia. Vamos a ver: ¿Es necesario ir a un lugar tan inhóspito como Alaska para ser feliz? ¿No bastaría con residir en cualquier pueblo de los que existen en la Región? «Lo que quiero decir es que podemos ser felices en cualquier situación. Todo depende de lo que nos digamos a nosotros mismos. Si manejas un buen diálogo interno puedes ser megafeliz sin novia, en el paro o incluso en la cárcel... ¡Siempre!». Es lo que afirma el psicólogo Rafael Santandreu, a propósito del título de su último libro -'Ser feliz en Alaska'-, que mañana lunes, a las 8 de la tarde, será presentado por el periodista García Martínez en el Aula de Cultura de 'La Verdad'. Santandreu vuelve al Aula, en la que ya participó hace dos años, cuando también fue protagonista otro de sus libros, 'Las gafas de la felicidad', cuya presentación supuso un llenazo, por lo que más de cien personas tuvieron que renunciar a su asistencia.

DÓNDE Y CUÁNDO Qué: Presentación del libro 'Ser feliz en Alaska', de Rafael Santandreu. Dónde: Aula de Cultura de 'La Verdad' (Salón de actos de Cajamurcia. Gran Vía Salzillo, s/n). Cuándo: Mañana lunes, a las 20.00 horas.

Para Santandreu, 'Ser feliz en Alaska' pretende «que el lector se convierta en su propio psicólogo. Así podrá llegar tan lejos como quiera. Los seres humanos, bien amueblados mentalmente, podemos perder todos los miedos. Porque todos los miedos son inventados, proceden de creencias irracionales. Una buena filosofía de vida los elimina». No cree que esa experiencia pueda convertirse en un fracaso para quienes se sientan amargados, porque «la psicología cognitiva combate la 'necesitis', la creencia de que necesitas muchas cosas para estar bien: un buen trabajo, pareja, estar delgado y un millón de cosas más; o de lo contrario: ¡Soy un maldito fracaso de la peor especie! Ni siquiera existe la obligación de ser feliz. Si al final se logra, pues de perdidos al río: siempre podemos intentar hacer algo hermoso por los demás y ya está».

'Las gafas de la felicidad' fue el libro más vendido en 2014 y 2015. Pero afirma que no fue esto lo que provocó su felicidad personal, «que se basa en dos premisas: que necesito muy poco para ser feliz, por lo tanto me sobra de todo. Y, segundo, que procuro apreciar la belleza que me rodea. Cuando me di cuenta de que esto era así, empecé a sentir la 'ananda', en términos budistas: la alegría sin causa». Reconoce que también tiene cada vez «menos perturbaciones emocionales y me duran menos. Nunca estaremos completamente libres de neurosis, puesto que somos seres humanos, pero se vive mucho mejor sereno y contento la mayor parte del tiempo. Desde hace años no he tenido ninguna adversidad capaz de sacarme de esa alegría vital».

ENTRE COMILLAS Prioridades «Las únicas necesidades del ser humano son el agua y la comida; si tienes eso, ya puedes ser muy feliz» Felicidad «Se basa en dos premisas: que necesito muy poco para ser feliz y en apreciar la belleza que me rodea» Subjetividad «No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que decimos acerca de lo que nos sucede. Hay que dejar de 'terribilizar'»

¿Y cómo se manifiesta la felicidad: con una sonrisa, contando chistes, con el comportamiento ante los demás...? «Lo principal es que dejes de 'terribilizar', esto es, pensar que cualquier adversidad es terrible, el fin del mundo, la guerra nuclear. Ya no exageras las adversidades. Entonces, estás muy sereno casi siempre. Y eso solo ya te da espacio para apreciar lo que te rodea y estar contento. En cuanto dejas de 'terribilizar', te empiezas a sentir genial».

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, también ha publicado un libro titulado 'Ser feliz no es caro'. ¿Es que la felicidad tiene un precio? Para Santandreu, «las únicas necesidades reales del ser humano son el agua y la comida del día. Si puedes tener eso, ya puedes ser muy feliz. Por lo tanto, la felicidad cuesta muy poco. Ni siquiera necesitamos salud completa para ser feliz, como demuestran muchas personas enfermas que tienen grandes vidas». También considera que «la creencia de que necesito alguien que me ame para estar bien es irracional y te hace débil, porque, si no la consigues, te haces un desgraciado a ti mismo. Y, si la tienes, también, porque te defraudará, ya que no es la fuente de la felicidad. El único bien sólido es el amor a la vida y a los demás, en general. Serás inmensamente feliz si explotas tu gran capacidad de amar todo lo que te rodea y dejas de quejarte. Entonces, amarás a los árboles, el cielo azul, el mar, los animales y todo lo hermoso a tu alcance. Vivirás en abundancia y no en carencia».

Rafael Santandreu se ocupa en su libro de la 'enfermedad emocional', algo que es, fundamentalmente, «depresión y ansiedad. El treinta por ciento de la población española tiene algo de eso. Nunca hubo un índice tan alto de estos problemas y lo peor es que no dejará de crecer, ya que la sociedad es cada vez más superexigente y loca». Se refiere también a la necesidad de controlar el pensamiento, para controlar así el ego emocional. Y afirma que esto «no es hablar por hablar. Ya lo dijo Epicteto, el filósofo del siglo I: 'No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede'. Hasta el punto de que yo digo que deprimirse es muy difícil: tienes que esforzarte mucho para lograrlo y solo al final lo consigues. Lo que sucede es que no te das cuenta de que lo haces. Y es tu machaque interno el que lo logra».

Para el psicólogo, el descarado encarecimiento del precio de la electricidad, que tanta repercusión informativa y económica ha generado entre los españoles, tampoco es una razón de ruptura de la felicidad, porque «solo te la arrebatará si tú lo provocas con tu diálogo interno 'terribilizador'. En la vida es normal tener adversidades, pero dejarse llevar por la ansiedad o depresión te hará tener dos problemas. Y seguro que el segundo puede ser mucho peor que el primero». Por supuesto, Santandreu ha experimentado casos en los que directamente ha cooperado a sembrar la felicidad, como «el de un chico bipolar del sur de España, que me escribió explicándome que había casi superado su enfermedad con el estudio de mis libros. Este problema provoca fuertes depresiones y euforias descontroladas y, en principio, requiere medicación. Él solo, siendo su propio psicólogo, había logrado reducir los fármacos al mínimo y su psiquiatra alucinaba».

También defiende la importancia del relajamiento, frente a la constante inquietud de vivir pensando en el dinero necesario o en alcanzar determinados galardones. Para él tal relajamiento no supone apatía o irresponsabilidad frente a las situaciones, porque «para 'ocuparse' no es necesario 'preocuparse'. Los mejores ejecutivos no están asustados ante los problemas. Les encanta encontrar soluciones imaginativas y hermosas. Está superbién tener metas, pero no estar atemorizado ante la posibilidad de no conseguirlas. Ser feliz como un niño te lleva a querer explorar el mundo, pero sin miedos. Paradójicamente, eso te hace mucho más feliz».