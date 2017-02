Mapas sin mundo

La decepción nunca proviene de la contemplación del conjunto, sino del deseo de que todos los detalles encajen. Probablemente no existe peor estrategia de vida que depender de los detalles porque, entonces, suele producirse una doble situación: de un lado, que el cuidado de las pequeñas cosas -aquello en lo que más esfuerzo inviertes- no sea advertido por lo demás y, por lo tanto, tu auténtico gesto diferencial pase desapercibido; y, de otro, que tu deseo de relacionarte con el mundo a través de las pequeñas escalas nunca se vea satisfecho por la sencilla razón de que nadie desciende al roce marginal de la piel, a la textura marginal de los niveles inferiores. La gente necesita comunicarse mediante grandes porciones de realidad; y, claro está, el resultado siempre es grueso, basto, astringente intelectualmente. Prefiero un millón de veces la parte al todo; es más, no quiero la totalidad de nada, no necesito ver la panorámica ni el plano general de lo que me rodea. Los flecos que nadie admite por inservibles son los que a mí me sirven para sobrevivir. Pero ¿quién está dispuesto a comunicarse mediante un hilo suelto y renunciar al atractivo de la urdimbre? Lo que está por el suelo, tirado, confundido con el color del fondo, sin apenas visibilidad, es lo que a mí me salva. Y, lamentablemente, vivir por medio de los detalles es estar condenado a la decepción. Globalización, no; 'microlización' es lo que necesita el individuo. O por lo menos yo.

***

Un poema solo tiene sentido mientras se escribe, y lo pierde cuando se finaliza. Eso que los anglosajones denominaron 'site specific' para referirse a un tipo de arte no transportable y enteramente dependiente del lugar para el que fue concebido, adquiere su máxima expresión en la poesía. Cuanto más 'vivido' resulta un poema, menos trascendente resulta y más efímero llega a ser. De hecho, un poema es como la vida: una sola vez y nada más.

***

De los inconvenientes de la razón: si no existiera, nadie lucharía por llevarla y nuestro ecosistema estaría menos dañado por la mediocridad sistémica. El sinsentido -como territorio despreciado por la racionalidad hegemónica- es un territorio del pensamiento todavía no lastrado por la elevada densidad de población y, por lo tanto, no afectado por el efecto invernadero de la tontuna. Los gestores de la razón, el sentido común y la cordura, van a acabar a golpe de lógica con el mundo. No nos engañemos: el apocalipsis será un acto de sensatez o no será.

***

Si hay un ejercicio de nihilismo en la actualidad son las políticas de seguridad: la única forma de calmar la insaciable neurosis defensiva es reducirlo todo a nada, para que, de esta manera, no exista ningún valor que valga la pena ser atacado. La expresión máxima de la seguridad es redirigir el sentido de todo a proteger el vacío. Solo cuando no existe nada detrás de las fronteras, estas resultan inexpugnables. No se puede defender si, previamente, no se aniquila lo que se defiende.

***

La cuestión no es que los actos sean buenos o malos, sino que estos sean llevados a un punto de tan baja intensidad, de un régimen cuasi estatuario e inmovilista, que por la levedad de su expresión social no entren en la escala de lo enjuiciable. El mejor marketing posible es caminar de puntillas: nadie advertirá que estás pasando, ni para bien ni para mal.

***

Los árboles que nunca crecen lo suficiente como para tapar parte del bosque terminan por no ser parte del bosque. Lo que no incomoda no existe.