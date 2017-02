El Teatro Capitol de Cieza recibirá a Maribel Verdú y Héctor Alterio

La gran novedad de la programación del Teatro Capitol de Cieza para la temporada invierno-primavera, entre febrero y mayo, será la destacada participación de asociaciones locales de música y teatro, según señaló ayer durante su presentación la concejal de Cultura, María Ramos. El de José Mercé será el concierto más destacado, inmerso en las actividades de la Floración.

El cantaor presentará su nuevo disco, 'Doy la cara', dentro del I Festival de Música Cieza en Flor (sábado 18 de marzo, 21.00 h. Precio anticipado 20 &euro y 22 en taquilla). Es la punta del iceberg de los conciertos y actuaciones musicales previstas, entre las que destacan la Banda de Música Santa Cecilia de Sorbas (Almería), con un programa cofrade organizado por la Junta de Hermandades Pasionarias (18 de febrero, 20.00 h. Precio único 5 &euro); 'Cieza in cinema', programa musical de la Joven Orquesta de Cieza dirigido por Alejandro Molina Carrasco (24 de febrero, 20.00 h. Precio anticipado 5 &euro y 7 en taquilla); el musical infantil 'La bella durmiente en busca del último príncipe', que inaugurará el programa de 'Teatro en familia' (4 de marzo, 18.00 h. precio único 5&euro); también a cargo de ciezanos, el musical 'La Pasión. Jesús sigue muriendo hoy' (1 de abril, 21.15 h. Precio único 10 &euro); concierto de la JOCI bajo la dirección de Francisco José Ríos López (28 de abril, 21.00 h., precio único 5 &euro); Quique González y Los Detectives presentarán su nuevo disco 'Me mata si me necesitas' (6 de mayo, 21.00 h. Precio 20 &euro platea y 15 anfiteatro); finalmente, el ciclo musical lo cerrará la Misa de Réquiem de Mozart, concierto in memoriam de Eduardo Solano Ortiz a cargo de Magna Fabula acompañada por una orquesta sinfónica (20 de mayo, 20.30 h. Precio 15 &euro platea, 12 anfiteatro).

La programación teatral se estrenará con Héctor Alterio, protagonista del elenco que representará 'El padre', de Florian Zeller (17 de febrero, 21.00 h. Precio 15 &euro platea, 12 anfiteatro). Le seguirá 'Invencible', con Maribel Verdú capitaneando a un grupo de cuatro actores (10 de marzo, 21.00 h. Precio 15 &euro platea, 12 anfiteatro). 'Páncreas' es el título de una parodia sobre los dramas en verso que recitarán Alfonso Lara, José Pedro Carrión y Fernando Cayo (25 de marzo, 21.00 h. Precio 15 &euro platea, 12 anfiteatro). 'Toda la verdad sobre el oso hormiguero' la cantarán, en clave de humor, Julián López y Raúl Cimas (31 de marzo, 21.00 h. Precio 16 &euro platea, 14 anfiteatro). Por último, la programación dramática la cerrarán Juan Gea, Luis Varela e Iñaki Miramón con 'Héroes' (21 de abril, 21.00 h. Precio 15 &euro platea, 12 anfiteatro).

Las entradas se podrán adquirir los martes y jueves, de 18.00 a 20.00, y miércoles y viernes, de 11.00 a 13.00 horas, en la taquilla del Teatro Capitol. Para el 'Teatro en Familia' continuarán los mismos descuentos que en la temporada anterior. La concejal de Cultura anunció la introducción de nuevas rebajas para personas desempleadas y jóvenes. En otro orden de cosas, Ramos indicó que el reglamento de uso del Teatro Capitol estará listo dentro de pocas semanas.