Los coreógrafos Jérôme Bel y Virgilio Sieni mostrarán su trabajo en el Párraga

Más residencias para la creación de proyectos artísticos y mayor espacio a la danza contemporánea y la 'performance'. El Centro Párraga de Murcia presentó ayer su nueva programación para los próximos seis meses. Cerca de una veintena de espectáculos, siete exposiciones y diversos talleres de formación, además de ocho residencias artísticas, componen la oferta que el espacio murciano acogerá en este tiempo con el objeto, afirmó la directora general de Industrias Culturales y de las Artes, Marta López-Briones, de «dar un impulso al centro y situarlo en el lugar que tuvo hace unos años dentro del panorama nacional, sin olvidar -matizó- a los artistas locales».

El catálogo de propuestas del Centro Párraga para este primer semestre del año tendrá como invitados a la poeta Chantal Maillard, premio Nacional de Poesía en 2004 por 'Matar a Platón', que protagonizará una residencia junto al artista malagueño David Escalona, con quien desarrollará el proyecto 'Donde mueren los pájaros'; al coreógrafo francés Jérôme Bel, «un referente internacional que apostó por el concepto de metadanza en su trabajo», definió el director del Párraga, Sergio Porlán, encargado de presentar la nueva programación junto a López- Briones; y al también coreógrafo y bailarín italiano Virgilio Sieni, que llevará al escenario del centro los días 2 y 3 de junio el espectáculo 'Cantico dei cantici', inspirado en el libro 'El cantar de los cantares'.

Bel actuará el próximo 17 de marzo para mostrar 'Cédrix Andrieux', una obra autobiográfica en la que el creador repasa su trayectoria profesional. Xavier Bobés, con 'Cosas que se olvidan fácilmente' (21, 22 y 23 de marzo); María Jerez, con 'Blop' (11 de abril); Juan Domínguez, con 'Entre lo que ya no está y lo que todavía no está' (6 de mayo); y Janet Novás, con 'Si pudiera hablar de esto no haría esto' (12 mayo), también pasarán por el Párraga enmarcados en el capítulo de artes escénicas.

En este mismo apartado figuran las creaciones de compañías y artistas murcianos que acogerá el centro. Del 6 al 10 de febrero próximos, el espacio dependiente de la Consejería de Cultura cobijará 'Mira qué cuadro', pieza creada por alumnos de la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia (ESAD). El día 21, la residencia de artistas La Postiza acercará al público 'Obsesio', espectáculo fruto del programa desarrollado en sus instalaciones entre noviembre del pasado año y este mes de febrero. Más tarde, los días 22 y 23 tendrá lugar el festival de 'performance' 'Homenaje a Dadá', que el centro llevará a cabo en colaboración con Abierto de Acción y para el que se encuentra activa una convocatoria (www.centroparraga.es).

La compañía Ferroviaria volverá a mostrar en el Párraga, entre el 23 y el 25 de febrero, el montaje 'Sedientos', de Wajdi Mouawad, gestado en el espacio murciano el pasado curso. Asimismo, se podrán ver las propuestas 'E-cclesía', de Theor Román (3 de marzo); 'El rumor del ruido', a cargo de Onírica Mecánica (24 y 25 de marzo); 'Ninguna de nosotras espera un milagro', en escena por la Escuela de Teatro Alquibla (8 de marzo); 'Postales para un niño', de la compañía Jesús Abandonado (31 de marzo); 'Youkali', de Isabel Lavella (16 de junio); y 'Soledad', a cargo de Domingo Garrido y Juan Montoro (29 de junio). La ESAD volverá a mostrar el trabajo de sus alumnos del 15 al 16 de mayo durante el ciclo 'ESADgeraciones' y el Conservatorio Superior de Música de Murcia estrenará una ópera contemporánea de nueva creación con participación de profesores y estudiantes.

Exposiciones

En cuanto a las residencias, además de la presencia de Chantal Maillard y David Escalona, el Párraga arropará el trabajo de Juan Rivas en 'Ashes of the Spain/ Art 43'; Joaquín Gómez en 'Pecadoras'; Mariló Molina en 'Éxodos' y Acontece Polar en 'Rumor', así como a los artistas Garrido y Lara para el desarrollo de 'Soledad' y Theor Román para la creación de 'E-cclesía'. Igualmente, acogerá la presentación del trabajo concebido por la violinista cartagenera Lina Tur y el pintor Ángel Haro durante su reciente residencia.

El apartado escénico se completará con los talleres formativos sobre 'clown', música experimental, 'performance' y teatro que impartirán, entre otros, Antón Valén, Josep Lluis Galiana, Luisma Soriano, Paco Maciá y Jesús Nieto, y Nacho Vilar.

En el plano expositivo, el programa contempla cuatro muestras, a las que se sumarán los tres proyectos resultantes de la convocatoria para jóvenes comisarios lanzada hace unos días por la Consejería de Cultura. Abrirá la agenda la exposición 'Del rigor de la ciencia', comisariada por la responsable de la Colección DKV -cuyas obras conformarán la muestra-, Alicia Ventura, y la codirectora de la galería murciana T20 Carolina Parra. Se presentará mañana y se podrá ver hasta el 2 de abril. El trabajo del artista cubano Carlos Garaicoa, el proyecto 'Nómadas', del fotógrafo Samuel Aranda (ganador del World Press Photo en 2011), el periodista Martín Caparrós y el creativo murciano Jorge Martínez; y la obra del cartagenero Eduardo Pérez Salguero completan el apartado expositivo.