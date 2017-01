Mapas sin mundo

Nada nuevo se puede decir sobre la violencia. Estamos atrapados por el lenguaje. Cuanto es expresado ante cada nuevo episodio suena a viejo, a frase hecha, a lugar común contraproducente. Y, sin embargo, la violencia siempre es nueva: un caso nuevo -en tanto que afecta a un individuo en concreto y este lo vive como un absoluto- se revela como un caso único, irrepetible, incomparable. Eso es lo único que cabe afirmar sobre la violencia: que repetidamente se dice lo mismo sobre una realidad radicalmente diferente. La brecha abierta entre lo que se dice y quién es agredido resulta tan brutal e intolerable que, finalmente, de una manera u otra, los violentos terminan por salir impunes. Solo tenemos el lenguaje y, a través suyo, no entendemos absolutamente nada. La única salida ética que le resta a la sociedad es mostrar al menos su incomprensión, y que esta resulte lo más sangrante y miserable posible.

***

El planeta se dirige hacia una inexorable incontinencia ideológica. Ya nadie se reprime un solo pensamiento de odio. Lo único que mantenía un mínimo de democracia -la hipocresía- ha desaparecido definitivamente como factor de autorregulación. Desgraciadamente, el mundo solo se vuelve honesto para vomitar su mierda. Caminamos entre fluidos y defecaciones. El valor de lo que hay 'dentro', de aquellas opiniones que hacía tiempo que nadie se atrevía a expresar, cotiza al alza. Y, claro está, lo que está 'dentro' no es el alma, sino la excrecencia. La catástrofe social se fragua a base de ataques de sinceridad.

***

El nuevo paradigma no es la 'posverdad', sino la 'verdad alternativa'. Lo bueno de la nueva política de la Casa Blanca es que la realidad ya no se construirá de manera conspirativa, en los pasillos del Pentágono y en los despachos de la CIA, sino en una prosaica y perfectamente visible rueda de prensa. La trama y los Expedientes X ceden su lugar al exabrupto. Malos tiempos para las series de tv.

***

Ahora que el musical vuelve a ser el género preferido del cine, habría que preguntarse: ¿acaso este súbito e inesperado resurgimiento obedece a la repetición del contexto histórico-social vigente durante sus décadas de máximo esplendor: fascismo, depresión, guerra fría, neurosis ideológica? Nada es casual...

***

Durante la posmodernidad, la realidad se transformó en simulacro. Hoy en día, la realidad se ha diluido en el postureo. El cambio no solo atañe a la nomenclatura: mientras que el simulacro resultaba tan atractivo que jamás generó un sentimiento de pérdida y de duelo por las 'grandes verdades', el postureo alcanza niveles tan patéticos que incluso llegas a sentir añoranza por las verdades de antes, las ontológicas. Con tal de no aguantar a tanto gilipollas, uno desearía desandar muchísimos tramos de evolución. Qué vuelva la realidad por dios.

***

Esta vez hace un invierno emocional. El frío exterior resulta insignificante comparado con el helor agarrado a la capacidad de sentir. Y, para ser sincero, lo prefiero así. Porque el deshielo solo puede traer la revivificación de un dolor que, en este momento, está criogenizado.

***

Siempre me ha resultado curiosa la expresión 'parece un libro abierto'. Sobre mi mesa, tengo varios libros abiertos durante meses y no les presto atención. De hecho, resultan más opacos e impenetrables que los que yacen cerrados. Para mí 'pareces un libro abierto' equivale a decir 'me importas una mierda'.