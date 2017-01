«Ser autosuficiente es el mayor lujo»

«Cuidémonos unos a otros si queremos sobrevivir», propone con esa voz suya de sabia zarza ardiendo en mitad de Tierra del Fuego, entre la compañía del aire cristalino y el peso endiablado de los largos años, Héctor Alterio (Buenos Aires, 1929), ya convertido desde hace tiempo en un monumento de gran actor. Habla con 'La Verdad' por teléfono, afectuoso y exquisitamente bien educado, con motivo de la representación que protagonizará en el Teatro Romea. A las órdenes de su buen amigo José Carlos Plaza, y arropado por las luces diseñadas por el murciano Francisco Leal, encabeza el reparto de 'El padre', de Florian Zeller. Una historia, cuyo centro es un anciano con alzhéimer, que según Plaza «muchas veces se acerca al drama, otras muchas a la comedia y la mayoría de la veces a un inquietante 'thriller' al estilo Hitchcock». El director tiene claro que «contar con Héctor Alterio para el papel principal convierte este proyecto en un sueño para cualquier equipo ya que el rigor, la inteligencia, el dramatismo y el sentido del humor están garantizados».

-Bienvenido al Teatro Romea, señor Alterio.

-Muchas gracias, para mí es un placer volver a Murcia. Ya no tengo las mismas ganas de viajar que antes, naturalmente, pero me gusta volver a los lugares de los que tengo buenos recuerdos. A mi edad, tener buenos recuerdos que te acompañen es importante porque, soy realista, quieres llegar al final teniendo la sensación de que la vida ha estado bien, de que la has aprovechado; de que has sabido, y podido, aprender de todo lo que te ha sucedido, también de los errores y de los golpes.

-¿Cómo se siente representando 'El padre'?

-Satisfecho, sí. En cuanto la leí, me sedujeron enormemente la historia y mi personaje. No me equivoqué: llevamos ya más de ciento cincuenta representaciones. Estoy viviendo una especie de idilio con el personaje que me está permitiendo, ¡a mi edad!, seguir creciendo como actor e intentando mejorar como persona. Seguir aprendiendo a comprender, a ponerte en el lugar del otro. No lo doy ya todo por aprendido, por sabido; ¡no, no, en absoluto!

El teatro me permite estar activo, estar alerta, no dejar de querer superarme... hasta el final superarme. Cuando acabo una función, ya esa misma noche estoy dándole vueltas a cómo podría mejorar en la del día siguiente. No me conformo, y jamás pierdo de vista que hay un público, al que yo no conozco de nada, que viene a verme al teatro. Y tienen derecho a ver lo mejor de mí. Le tengo al público un extraordinario respeto. Qué importante es no andar perdiéndonos el respeto.

-¿Qué caracteriza a su personaje?

-Padece una enfermedad terrible, alzhéimer, que es una enfermedad misteriosa que sufren, más que el propio enfermo, los que están a su alrededor. 'El padre' es una función de una gran humanidad, en la que el dolor, el humor y la ternura encuentran su sitio de un modo muy natural. El público se emociona, se sorprende, se desorienta a veces, se divierte, se implica... Siempre que acaba la representación, se me acercan espectadores conmocionados a darme las gracias; y yo, que acabo realmente agotado, no puedo hacer otra cosa que agradecerlo de corazón. Creo que, si queremos sobrevivir como especie, si queremos seguir siendo dignos, no debemos permitirnos dejar de ser compasivos, dejar de cuidar a los más débiles. Cuidémonos entre todos si queremos sobrevivir.

-¿Qué es para usted evidente?

-Que estamos inmersos en una despiadada lucha de poderes y de intereses económicos cuyos resultados sufrimos todos, aunque por supuesto que los más afectados son aquellos que no tienen prácticamente nada. Es increíble que aún hoy sucedan cosas terribles que se podían haber evitado. Caer fácilmente en el desánimo es lógico.

-¿De qué no se olvida?

-Nací en 1929 y he vivido infinidad de situaciones tremendas y muy tristes que... en fin, parece que ahora regresan con fuerza. Se destruye muy rápidamente, pero no es tan rápido volver a construir; y parece que no aprendemos de los errores... Pero, bueno, también le digo que necesito seguir teniendo fe en el hombre. No la puedo perder porque yo no soy religioso: soy ateo. Y en el hombre creo porque es lo que me circunda y lo que hace que actúe. Llevo toda mi vida trabajando para otros, relacionándome con otros, y sigo teniendo, gracias a esos otros, a quien me palmee el hombro o a quien palmeárselo yo. Eso hace que yo tenga mi religión en el hombre.

-Especialmente, ¿qué le alarma?

-Las exacerbaciones de los nacionalismos y de la religión, ¿cómo no? No puedo entender cómo favorecemos más y le ponemos más empeño a las cosas que nos separan en lugar de a las que nos unen. Pero, como quiero ser optimista, diré que, aunque desde luego yo no lo veré, llegará el día en el que incluso hayamos sido capaces de superar los extremismos. Pero, hoy, qué fuerza tienen la agresividad, cualquier forma de violencia, los malos modales, la impertinencia... No puedes evitar llevar puesta cierta coraza, cuando sales a la calle, para intentar que toda esa agresividad no te contagie. Son tantas las noticias que cada día te irritan, te indignan. Aunque, menos mal, siempre hay otras cosas que te compensan: una sonrisa, un niño, un acto generoso que se realiza sin ningún tipo de interés... Hay muchas pequeñas cosas que van contribuyendo, un poco, a suavizar todas estas situaciones de tensión en las que vivimos.

Memoria

-¿Qué sigue siendo una suerte?

-En mi caso, continuar sin tener que depender de alguien para moverme. Poder ser independiente, autosuficiente, es el mayor de los lujos. Y, cómo no, me siento un privilegiado por mantener todavía activa una buena memoria. ¿Qué sería de mí sin ella? Le debo todo, porque la memoria ha sido, y sigue siendo, mi herramienta de trabajo... y si me falla... Ya ve, le tengo miedo a la inutilidad física. Ya soy viejo, pero me sigo defendiendo... Aunque, así es, predomina la rabia contenida por el hecho de que mi tiempo haya pasado volando. Parece que fue ayer cuando llegué a España, y fue en 1974. Ha pasado tan rápido que no me he dado ni cuenta. Si me pregunto por lo que hice en todo este tiempo, pues no sé qué responder, quizá nada y quizá algunas cosas por las que me siento satisfecho: mi familia, algunos amigos, algún personaje que creo que he hecho bien...

-¿Y la muerte?

-Sé que llegará pronto, es lo lógico, pero no le tengo ningún miedo. Lo que siento es que mi marcha pueda provocarle dolor a mis hijos y a mi nieta.