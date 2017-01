Juan de la Cierva, libre y a lápiz

García Lorca, Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, Muñoz Seca... Cerca de 400 creadores, entre ellos narradores, poetas, dramaturgos, arquitectos, fotógrafos, pensadores y científicos, dejaron de dar voz a sus obras y teorías en 1936. Fallecieron en un año especialmente trágico, inicio de una contienda que dejaría una España devastada y hambrienta. De aquella fecha se cumplieron el pasado 2016 ocho décadas, y con ellas expiraron los derechos de explotación de sus creaciones. Las obras de Lorca, Unamuno, Valle-Inclán y Muñoz Seca son desde el pasado día 1 de dominio público. También las que dejó sobre papel el ingeniero murciano Juan de la Cierva y Codorníu (Murcia, 21 de septiembre de 1895-Croydón, Gran Bretaña, 9 de diciembre de 1936).

El inventor, artífice del autogiro, figura en el listado de 377 autores que la Biblioteca Nacional (BNE) ha elaborado con motivo de esta efeméride. Ya libres de derechos, el centro ha puesto a disposición de los usuarios las obras que de estos creadores conserva en sus archivos. Entre ellas, cerca de 3.000 documentos firmados por el ingeniero murciano que constituyen «una joya de la historia de la ingeniería en España», según describe el profesor, ya jubilado, de la Universidad de Murcia José Antonio Postigo. Fue él quien en el año 2000, después de que Jaime de la Cierva, uno de los hijos del inventor, le hablara de la existencia de estos documentos, halló los archivos, perdidos hasta ese momento entre los fondos de la biblioteca.

Los documentos, ahora digitalizados, fueron donados a la institución por la familia del inventor a mediados del pasado siglo XX, en concreto por la viuda del ingeniero, María Luisa Gómez-Acebo, y su hijo Carlos, y según afirma Postigo, hasta su solicitud no existía registro alguno de uso o consulta de los mismos. Desde hace dos semanas se puede acceder a ellos de forma gratuita y libre a través de la página web de la Biblioteca Nacional (www.bne.es).

Entre los cerca de 3.000 documentos custodiados por la institución se encuentran más de dos millares de folios manuscritos con anotaciones, apuntes y fórmulas matemáticas que se corresponden, apunta Postigo, con el diario de trabajo de De la Cierva. Se dividen en tres carpetas, donadas a la BNE por María Luisa Gómez-Acebo en 1960. En ellas se conservan gráficos, planos y textos, tanto manuscritos como mecanografiados, de los estudios que De la Cierva realizó para crear su autogiro.

Junto a estos documentos, la Biblioteca posee otros 400 folios firmados también por De la Cierva en los que el inventor plasmó su teoría sobre el autogiro. Se trata de dos referencias -de 193 y 210 páginas cada una- del libro 'Engineering Theory of the Autogiro', una de ellas manuscrita, donada a la institución por Carlos De la Cierva en 1977, y otra mecanografiada con correcciones y apuntes a lápiz, aportada por la viuda del inventor en el 60. Ambas están escritas en inglés e incluyen tablas numéricas, gráficos y fórmulas. Son, cuenta Postigo, un ejemplo de «ingeniería pura».

En estos documentos, apunta el profesor, «De la Cierva fue desarrollando y perfeccionando su gran creación». El libro 'Engineering Theory of the Autogiro' fue redactado por el inventor, señala Postigo, a petición de su socio, Harold Pitcairn, durante su estancia en Estados Unidos, y en él se refleja «todo el proceso creativo» de lo que más tarde se convertiría en el precursor del actual helicóptero.

Exposición

Todos estos documentos, detalla Postigo, estuvieron a punto de ver la luz en noviembre de 2013 con motivo de una amplia exposición que la Biblioteca Nacional tenía previsto dedicar al ingeniero murciano, pero que finalmente no se celebró. Igualmente, la Fundación Integra de la Región solicitó una copia digitalizada de los documentos para su inclusión en el proyecto Carmesí, desde cuya web (www.regmurcia.es) también pueden ser consultados. No obstante, con su publicación en la página web de la Biblioteca Nacional, los manuscritos cobran mayor visibilidad. La posibilidad de su consulta en línea, añade Postigo, es «maravillosa tanto para ingenieros como historiadores». «De la Cierva -recuerda el profesor, apasionado por la figura del ingeniero desde que leyera la obra 'Autogiro', de José Warleta, sobre el invento del creador murciano- no era un simple inventor, sino un creativo. Sus apuntes tienen un valor tremendo desde el punto de vista de la creatividad».

Hace poco más de un mes, la Biblioteca Nacional recordó el 80 aniversario de la muerte del inventor con la publicación a través de su perfil en Twitter de sus logros en el campo de la ingeniería aeronáutica.