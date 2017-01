«Estoy encontrando límites nuevos»

A Pedro Recke los años le han permitido acallar el miedo y avivar la palabra; defender la vida y las ideas. Es el más veterano de los seis soldados que forman la 'Escuadra hacia la muerte' a la que Alfonso Sastre (Madrid, 1926) dio voz en 1953. «España estaba entonces en plena dictadura», recuerda el actor Unax Ugalde (Vitoria, 1978) de una época en la que Sastre dibujaba en su texto las líneas de una hipotética tercera Guerra Mundial. En una cabaña, un búnker en la versión que de la obra estrenó en Madrid, el pasado octubre, el yeclano Paco Azorín bajo la coproducción del Centro Dramático Nacional (CDN) y Metaproducciones, sus protagonistas aguardan un futuro al que todavía no saben dar respuesta.

CONVIENE SABER Qué: 'Escuadra hacia la muerte', de Alfonso Sastre, con versión y dirección del yeclano Paco Azorín. Dónde y cuándo: Esta noche, a las 21.00 horas, en el Teatro Circo Murcia (15, 18 y 20 euros); y mañana, a las 22.00 horas, en el Teatro Concha Segura de Yecla (11, 13 y 15 euros).

El montaje con versión y dirección de Azorín se sube esta noche -21.00 horas- al Teatro Circo Murcia (TCM), y mañana -22.00 horas- lo hará sobre las tablas del Teatro Concha Segura de Yecla. A Recke le da vida Unax Ugalde. Es el tercer personaje que le lleva al escenario tras años centrado en el cine y la televisión. «Con él -adelanta el actor- no tengo mucho en común».

-¿Sobre qué le ha hecho reflexionar 'Escuadra hacia la muerte'?

-Esta es una obra existencialista. Tanto al espectador como al intérprete los pensamientos que le vienen a la cabeza son cuestiones como hacia dónde vamos como sociedad, hacia dónde caminamos, cuál es el futuro que nos espera o si estamos o no en el camino correcto. Cada uno de los personajes se enfrenta a sus miedos e interpreta el final o el principio de sus vidas de diferente manera, y el público encuentra en ellos a aquel que más le identifica. Es muy interesante y quien ha venido ha salido muy impactado con la propuesta.

-¿Usted qué se plantea?

-Es mi tercera función de teatro. Subirme al escenario e interpretar un texto tan profundo como este era ya de por sí un reto. La función es una distopía, un futuro hipotético indeseable que no queremos vivir: se acerca la muerte, el enemigo... Lo que me sugiere es un ambiente oscuro retratado con la luminosidad que le puede dar un director del nuevo Renacimiento como es Paco Azorín. La obra fue escrita en 1953 y este montaje es una reinterpretación de aquel texto. La visión de Azorín es mucho más luminosa, más positiva. Habla de un mundo viejo que está por finalizar y otro, nuevo, que está al venir. También hay claroscuros.

-¿Cuáles?

-Las guerras. Hacia dónde van, dónde está el límite del ser humano, hasta qué punto somos individuos y hasta qué punto funcionamos como grupo. Es una obra que plantea muchas dudas. Hay una trama superficial, pero la más importante es la que va por detrás, que es la que el espectador tiene que interpretar.

-¿Qué hay de real en ese escenario de ficción?

-La comparación más equitativa o el hecho que más nos ha puesto en primera línea de actualidad ha sido la victoria en Estados Unidos de Donald Trump, un presidente con un carácter absolutamente belicista. 'Escuadra hacia la muerte' habla del futuro y también de que después de la oscuridad llega la luz. Quizá sea necesario un final para que haya un nuevo principio, un final de desgracias para que el ser humano reaccione. Creo que cada vez nos estamos acercando más a ese punto. Todo es cíclico.

-Es una visión triste, ¿no?

-Después de la tormenta viene la calma. La naturaleza es así. Y siempre será así. Nos ha tocado vivir un final de ciclo y espero que podamos vivir, en algún momento, cuando seamos mayores, el principio de uno nuevo.

«Me libré de la mili»

-Hábleme de Recke, su personaje.

-Es el soldado más veterano, y quizá el que tiene las ideas más claras. El que tiene menos miedo a la muerte o al final desconocido.

-¿Qué comparte con él?

-No mucho. Por suerte, no he hecho la mili, me libré [ríe]. Paco Azorín nos dio bastante libertad a la hora de preparar el personaje. Suelo tener largas conversaciones con los directores para saber cuál es el ingrediente exacto que quieren que aporte y sobre ello ir trabajando, pero con él he tenido libertad. Estoy muy contento con el trabajo de mis compañeros y el mío.

-¿Qué le aporta el teatro?

-Para mí es un gran descubrimiento. Los actores que no venimos del teatro y empezamos muy jóvenes en televisión, trabajar sobre las tablas es un reto que tenemos pendiente. Es un gusto haber encontrado esta vía y explorar mis capacidades como actor. Creo que estoy encontrando límites nuevos y tengo que seguir creciendo como artista.

-«El ser humano es miedoso por definición». Es una frase de Paco Azorín. ¿Usted tiene miedos?

-Sí, todos tenemos. Son importantes porque son parte del ser humano y si no existieran no habría precaución, sorpresa... El miedo es parte del ser.

-¿A qué teme?

-Bueno, eso no se lo voy a contar... [ríe] A veces a la oscuridad, pero en otro sentido.

-¿Cómo le gustaría imaginar el futuro?

-Luminoso, más solidario, menos contaminante y más cooperativo.

-¿Y en lo personal?

-Un futuro feliz y en familia.

-¿Qué espera encontrar en la Región?

-Jugar en casa siempre es más fácil y espero encontrar mucho calor por parte de los habitantes de Yecla; que se acerquen en masa a disfrutar del gran trabajo que ha hecho su paisano. La obra está yendo muy bien. Estuvimos 40 días en Madrid y ahora acabamos de empezar la gira. Arrancamos la semana pasada en Ibiza, y Murcia y Yecla son la segunda y la tercera cita. No es un texto fácil, el público tiene que poner bastante de su parte y la gente que conoce al autor y la obra sabe a lo que se expone. Personalmente, me resulta muy interesante.

-Entiendo que seguirá haciendo teatro.

-Sí, no quiero dejarlo porque me ha aportado mucho conocimiento y muchísima seguridad en el trabajo. Este año me voy a concentrar en la gira de 'Escuadra' y los proyectos cinematográficos que tengo, pero me apetece buscar nuevos trabajos de teatro. Me ha ayudado a encontrarme como persona y como actor.