«Me niego a ser un corrupto»

Ya les adelanto que a muchos de nosotros nos encantaría que nos pasase lo mismo que a Solovino, que es un puto perro que devoraba todo lo que se le ponía por delante y que -¡joder, Solovino, qué suerte la tuya!- se mantuvo esquelético hasta el final de sus días. Bueno, está solo muerto hasta cierto punto, porque habita, entre personajes e historias que derrochan humor y son absurdamente humanos, tiernamente humanos, en 'Te vendo un perro', la novela de Juan Pablo Villalobos (México, 1973) que figura entre las tres finalistas del Premio Mandarache 2017. El autor ganó recientemente, con 'No voy a pedirle a nadie que me crea', el XXXIV Premio Herralde. Estos días se encuentra en Cartagena, invitado por la Concejalía de Juventud, para participar en las actividades del citado Mandarache 2017, que incluyen el encuentro que ayer mantuvo con 600 estudiantes de Secundaria en el Paraninfo de la UPCT.

-¿Qué estuvo bien hasta hoy?

-He tenido una vida bastante rica en experiencias, teniendo en cuenta que crecí en un pequeño pueblo de México donde no pasaba nada. Quizá por eso en mis novelas pasan muchísimas cosas, porque mi dosis de aburrimiento duró, desde que nací, hasta que con 15 años me marché de allí. No he vuelto a aburrirme jamás.

«Trump es un monstruo adecuado al momento de putrefacción extrema al que ha llegado el capitalismo; y encarna, en muchos sentidos, el sueño americano»

-¿Dónde se fue?

-Inicié un periplo que me llevó a Guadalajara, donde estudié Económicas; después a Xalapa, donde estudié Letras; más tarde viajé a Barcelona para hacer un doctorado... Tenía una mujer mexicana, me separé de ella y encontré a mi actual mujer, que es brasileña y la madre de mis dos hijos. Me fui a vivir a Brasil, regresé a Barcelona y desde hace cinco años, tras haber tenido trabajos muy diferentes, por fin puedo vivir de la literatura. Observo mi vida con orgullo y con felicidad.

-¿Qué le ha importado siempre?

-Ser una persona decente. Mi padre, que es médico, siempre rechazó todo tipo de ofrecimientos políticos. Se negó porque decía que él no servía para político porque detestaba la corrupción. Yo también me niego a ser un corrupto. Mi ética y mi integridad no están en venta. Piense que en México tenemos un gobierno absolutamente corrupto, despótico e indefendible. Ser una persona decente ha sido un objetivo toda mi vida, aunque ya no comparto la moralidad cristiana en la que fui educado.

-¿Qué ve muy necesario?

-Teniendo en cuenta que las perspectivas de futuro son muy negras, sobre todo si eres mexicano, creo que es necesario que nos mantengamos serenos y empecemos a reivindicar el optimismo y la esperanza, quizá ambos infudamentados, y absurdos, pero que vamos a necesitar porque el panorama que se nos viene encima es terrible.

-Por encima de todo, ¿qué?

-La gente, sin duda. La gente a la que tú aprecias, con la que convives, tu familia, tus hijos, tus amigos; y también toda esa gente con la que te vas encontrando. No hay nada como un gesto de amabilidad, incluso de cariño, aunque sea con un desconocido; lo compruebo día a día. La gente está harta de que nadie la tenga en cuenta. Si vas a comprar el pan o a tomar un taxi, por ejemplo, y te comportas más allá de las reglas de cortesía mínimas, te das cuenta de que la reacción de la gente es de agradecimiento. Necesitamos cariño, ser tratados con amabilidad y respeto.

-¿Somos violentos por naturaleza?

-No me gusta que se diga que somos violentos por naturaleza, no me gusta nada porque eso nos conduce a claudicar, a resignarnos a toda esa violencia. Podemos cambiar, podemos ser de otra manera. Además, creo que la violencia que vivimos hoy en día está muy marcada por fenómenos económicos. En México está clarísimo que el deterioro de la vida social, de la convivencia, está estrechamente relacionado con el tratado de libre comercio que tenemos con Estados Unidos y con Canadá. ¿Qué es lo que trajo este tratado? Precariedad. Y mucho ojo con esto porque lo mismo, el aumento de la precariedad, es lo que estamos viendo que ocurre ya en Europa. Estos modelos económicos que solo traen precariedad y salarios basura generan sociedades muy inestables, con individuos muy frustrados, en las que surgen los escenarios de violencia. El hipercapitalismo nos está llevando a esa violencia.

¡Viva el 'Quijote'!

-Defíname a Donald Trump.

-Trump es, en buena medida, un monstruo que encarna, en muchos sentidos, el sueño americano. Dos ejemplos: quiere vender la idea de que es un hombre triunfador hecho a sí mismo, lo cual es mentira porque ya era rico de familia; y es un tipo que presume de que se ha sabido aprovechar de los resquicios que permite la Ley para poder hacerse más rico, y a esto en Estados Unidos se llama ser un tipo listo. Al final, es un monstruo adecuado al momento de putrefacción extrema al que ha llegado el capitalismo. Los sueños del capitalismo producen estos monstruos. Ahí lo tenemos, un tipo que se conmunica, a través de Twitter, a golpes de intestino.

-¿De qué le han salvado los libros?

-Por supuesto, de situaciones problemáticas en las que, seguramente, me habría metido por no tener una distancia, una perspectiva, con la cual valorarlas. Creo que la literatura te da una manera de ver la realidad con mayor amplitud y empatía hacia el otro y hacia otras realidades; y esto te ayuda a tomar distancia, a poder salir de ti mismo y ponerte en la situación de otros. Y a eso lo llamamos tener un poco de sabiduría para que, en muchos momentos de tu vida, no la cagues.

-¿Qué le dice a los jóvenes lectores del Premio Mandarache?

-Que no se crean las falsedades que les han vendido sobre la literatura. No es algo solemne, elitista, para eruditos. Eso es mentira, y se entiende muy bien que no es así cuando se lee el 'Quijote', que para mí es la mayor referencia de la literatura mundial. Si lo lees, ves que es el libro más irreverente, desternillante y absurdo que existe. Un libro gozoso, una lectura absolutamente actual. Sí, que se olviden de esa idea de que la literatura es un coñazo y busquen a los autores que mejor les van a hablar a ellos. A veces pienso que si alguien, a los 14 años, me hubiese descubierto 'El guardián entre el centeno' [de J. D. Salinger], me habría 'volado la cabeza' de gusto. Es necesario y saludable que los jóvenes se acerquen a ella, sobre todo en un momento en el que están bombardeados por un montón de mierda que viene de todos sitios.