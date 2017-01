Tambores japoneses, ópera y humor desfilarán por El Batel

Humor con David Broncano, Ignatius Farray, Quequé y Dani Mateo; las óperas 'Turandot' y 'Tosca', la zarzuela 'La Tempranica', el espectáculo 'Symphonic Rhapsody of Queen', los tambores japoneses de Tao y el Circo Gran Fele son algunas de las propuestas que el Auditorio El Batel de Cartagena tiene programadas para los próximos tres meses.

TOME NOTA 'La Tempranica'. Sábado 4 de febrero. 21.00 horas. 18 y 15 euros. 'La vida moderna'. Sábado 11 de febrero. 21.30 horas. 18 y 20 euros. 'Tosca'. Martes 21 de febrero. 21.00 horas. 35, 25 y 20 euros. Mamma Mia!! Qué lío de boda. Domingo 26 de febrero. 18.00 horas. 10 euros. 'Symphonic Rhapsody Of Queen'. Domingo 12 de marzo. 19.30 horas. 35, 22 y 27 euros. 'The samurai of the drums'. Jueves 16 de marzo. 21.30 horas. 35, 25 y 20 euros. 'Desencadenado'. Viernes 17 de marzo. 21.30 horas. 16 y 18 euros. 'Charlie y la fábrica de chocolate'. Sábado 18 de marzo. 18.30 horas. 18, 16 y 14 euros. 'Turandot'. Sábado 25 de marzo. 21.30 horas. 35, 25 y 18 euros. 'Orinoco'. Sábado 1 de abril. 18.00 horas. 20, 18 y 15 euros.

La nueva temporada arrancará el próximo 4 de febrero con la Asociación Amigos de la Zarzuela de Cartagena, que llevará a escena 'La Tempranica', obra con libreto de Julián Romea y música de Gerónimo Giménez que cuenta entre sus piezas con 'La tarántula e un bicho mu malo'.

En el apartado de humor, el cómico David Broncano capitanea el espectáculo 'La vida moderna', en el que también están inmersos los televisivos Ignatius Farray y Quequé. Todos ellos estarán en El Batel el sábado 11 de febrero. Unos días después, el martes 21, se representará una de las grandes obras de Puccini, 'Tosca'. Ópera en tres actos, con libreto de Luigi Illica y Giuseppe Giacosa, es una de las obras más representativas del repertorio italiano. El argumento, en escena de la mano de la compañía Ópera 2001, combina amor, intriga, violencia, pasión y muerte.

A beneficio de la Asociación de Ayuda e Investigación de los Trastornos de la Personalidad en Cartagena, Comarca y Mar Menor, la asociación cultural Implik2 representará el 26 de febrero la obra teatral 'Mamma Mia!! Qué lío de boda'.

También en El Batel estará el 11 de marzo el mago y creador Paulino Gil con su espectáculo 'Chequín', premiado en 2014 en el Campeonato Mundial de Street Magic como mejor espectáculo de magia cómica.

El 'show' 'Symphonic Rhapsody of Queen' recalará el 12 de marzo en El Batel con un nuevo montaje, totalmente renovado, después de cinco giras consecutivas en las que esta producción musical ha llegado a más de 300.000 personas en toda España. Se trata de una producción que funde la música clásica y el rock de la mano de cinco cantantes, una 'rock band' internacional y la One World Symphonic Orchestra.

Público familiar

El 16 de marzo sonarán los gigantescos tambores Wadaiko (de hasta 1,7 metros y más de 400 kilos) en el espectáculo de percusión 'The samurai of the drums', de Tao. La compañía japonesa está considerada como una gran difusora de su cultura.

El humor volverá de la mano de Dani Mateo, que celebrará en Cartagena diez años en escena con 'Desencadenados', espectáculo con música en directo que se podrá ver el 17 de marzo en El Batel.

La programación la completan el musical 'Charlie y la fábrica de chocolate', inspirado en la novela homónima de Roald Dahl y a cargo de Producciones Telón (el 18 de marzo); la ópera 'Turandot', también de Puccini y en escena por la Compañía Ópera Nacional de Moldavia (el 26 de marzo); y el espectáculo familiar 'Orinoco', del Circo Gran Fele, que se podrá ver el 1 de abril. Este último es un puente entre el mundo real y el mundo imaginario que incluye números aéreos, música en directo, acrobacias, alambre, equilibrios, títeres, autómatas, payasos y robots, entre otros.

Las entradas para estos espectáculos, como para el ciclo de la Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia (OSRM) que se presentó hace unos días, ya se pueden adquirir en la taquilla del centro cartagenero y en su web (www.auditorioelbatel.es). Algunos de estos espectáculos tienen descuentos para mayores, desempleados y estudiantes, y para aquellos miembros de la comunidad Amigos de El Batel.