Mapas sin mundo

Dice el artista Vito Acconci que el tiempo es rápido y el espacio lento. Convenir con esta idea parece sumamente fácil, pero lo cierto es que el recurso al paradigma 'lento/rápido' para caracterizar el tiempo y el espacio me parece algo insuficiente. La pregunta más pertinente a la hora de valorar el 'peso' del tiempo y el espacio es: ¿cuál de estas dos estructuras cuesta más transformar? ¿Resulta más monolítico e inamovible el espacio que el tiempo? En virtud de su mayor rapidez, ¿es el tiempo más lábil y maleable que el espacio? Sinceramente, pienso que la experiencia del tiempo hegemónica de una sociedad resulta mucho más difícil de alterar que su experiencia espacial. Las políticas del tiempo son mucho más autoritarias que las del espacio. El tiempo sucede rápidamente para nada: todo permanece igual. La velocidad solo sirve para nublar la vista y disimular de esta manera la perpetuación de lo mismo, el inmovilismo radical. La velocidad lo ralentiza todo: es la cámara lenta de la evolución. El tiempo ha terminado por ser ese factor que lo mata todo y no transforma nada. La muerte sin beneficio. El vértigo estancado.

***

Un grupo de destacados artistas norteamericanos ha firmado un manifiesto contra Trump, cuyo contenido pretenden explicar en su ceremonia de investidura. Nada habría que objetar a esta decisión si de la misma no se desprendiera de inmediato una razonable sospecha: ¿acaso esta puntual protesta no conlleva un mayor grado de oportunismo que de activismo? Oponerse a Trump no solo es fácil, sino que resulta obvio. Y se puede caer en la trampa de considerar que cualquier artista que se singularice contra él, por el simple hecho de hacerlo, es ya un artista político. A excepción de Hans Haacke, cuyo compromiso desde los 70 en desenmascarar las mafias de poder económicas del mundo del arte ha sido constante, el resto de artistas parece tomarse la oposición a Trump como una mera oportunidad para reforzar su 'marca' como activistas políticos. Y no se olvide que, a día de hoy, el 'arte político' se ha convertido en el género más apetecido por el mercado. Ser artista político no implica estar fuera del sistema, a la contra, sino formar parte del 'mainstream'. Puestos a cuestionar el postureo irritante del arte contemporáneo, ¿por qué no alentar a determinados popes del arte político a practicar compromisos a pie de terreno y menos 'cool', como los efectuados por Ai Weiwei en los campos de refugiados? Quizás se trata de una política tan real y áspera que no se traduce en un mayor valor de mercado.

***

La belleza está en la grieta, no en el muro. Allí donde la rigidez y los límites se rompen y conceden un respiro. La rotura siempre es compasiva y liberadora. Una mirada que se pierde en la fisura oscura sin más, sin remordimientos, sin necesidad de regresar.

***

Uno de los principales campos estudiados por los llamados 'Body Studies' es el de la incidencia de la educación en la construcción y configuración física de nuestros cuerpos. Si nos atenemos al caso español, las políticas educativas cavernarias siguen considerando el aprendizaje como un proceso atinente solo a la mente, a la adquisición de competencias abstractas. La educación sobre el cuerpo se limita a los consabidos ejercicios físicos, sin importar otras muchas regiones de nuestra experiencia corporal. Lo preocupante de este panorama es que, conforme más crece la obsesión por las competencias mentales y mayor resulta el olvido del cuerpo, los casos de acoso escolar se multiplican. En nuestra sociedad, el olvido del cuerpo siempre se traduce en los mismos paradigmas de comportamiento: la intolerancia hacia todas aquellas corporeidades que no se ajustan a los cánones físicos establecidos. Obsesionados por los resultados arrojados por el informe Pisa, por los niveles alcanzados en comprensión lectora y matemáticas, estamos gestando individuos cada vez más crueles y destructivos. Cada niño que muere, que se suicida, constituye la evidencia inobjetable del fracaso mayúsculo, vergonzoso, del sistema educativo. El olvido de los cuerpos es el triunfo del único cuerpo permitido, el hegemónico, el que no tolera 'desviaciones' de ningún tipo. Quien no se amolda a su estricto y disciplinario dibujo es atacado sin piedad, hasta preferir la propia muerte. La ley del más fuerte: esa -y no otra- es la clave que define la educación en España.

***

Las historias siempre se repiten, a no ser que uno quiera que se repitan. Entonces nunca vuelven.

***

Ojalá esta fuera una sociedad de 'incomprendidos'; eso querría decir que alguien los escuchó y no se entendió su mensaje. El problema es más agudo: ¿quién escucha? La tragedia es que ni siquiera hemos llegado al estadio del desacuerdo, de la marginación en función de las propias ideas.