La estrella que no quiere marcharse

Era enero. El nuevo año acababa de comenzar y hacía solo tres días que su disco, el último, había saltado a la calle. La noticia de su muerte caló como un jarro de agua fría. Enmudeció a sus seguidores, al mundo al que se encaramó armado con su peculiar voz y un estilo transgresor que le convirtió en un icono del pop. Su música, sin embargo, no dejó de sonar. El próximo miércoles se cumple un año del fallecimiento de David Bowie. El cáncer contra el que luchaba terminó por apagar su vida con 69 años, pero su álbum, 'Blackstar', casi póstumo, siguió rodando y acumula ya cerca de dos millones de copias vendidas. Otros como 'The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars' (1972), considerado su trabajo más legendario, y 'Best of Bowie' (2002), recopilatorio en el que se incluyen los éxitos más destacados del artista, han seguido despachando ejemplares, a modo, quizá, de homenaje por parte de sus seguidores a quien reinventara la escena del rock de los 70.

Homenaje es también el que la revista murciana 'La Galla Ciencia' le ha dedicado al genio musical con la edición de un número especial en el que participan 43 autores y 22 ilustradores y que vio la luz a principios del pasado diciembre. La publicación, titulada 'Lift off', repasa la figura y legado del músico británico a lo largo de 150 páginas. La próxima semana, coincidiendo con el aniversario del lanzamiento de su último trabajo y la muerte del célebre artista, se presentará -viernes 13, a las 20.00 horas- en la librería En las Nubes, de Bullas.

En 'Lift off', cuya portada firma la ilustradora Lucía Bonilla, escriben músicos, productores, poetas, periodistas y narradores. Todos ellos recuerdan en sus textos la figura de David Bowie y ofrecen su visión personal sobre el intérprete. Entre los nombres que engordan el listado de autores de 'Lif off' figuran el cantante Coque Malla, «a quien la noticia de la muerte le despertó aquella mañana» de enero, escriben los responsables de este número especial de 'La Galla Ciencia'; y el filósofo madrileño y Premio Nacional de Ensayo en 2005 José Luis Pardo. A ellos se suman las compositoras Ana Curra y Aurora Beltrán, cuyas versiones al castellano de algunos temas de Bowie también comprenden las páginas de este número monográfico, al que dan vida igualmente las firmas de Tracy K. Smith, Miguel Merino, Manuel Vilas, Emilio Losada, Pedro Alberto Cruz, Juan de Dios García, Esther Peñas, Juan José Téllez y Cristina Consuegra, entre otros. Sus escritos se acompañan de una veintena de ilustraciones que retratan al artista desde distintos puntos de vista. Desde la icónica fotografía que copó la portada de su sexto álbum de estudio, 'Aladdin Sane' (1973), con el rostro atravesado por un rayo pigmentado en tonos de rojo y azul a la imagen sobria de sus últimos años.

«Pasión y amor»

En la relación de ilustradores que participan en este especial, en el que los artífices de 'La Galla Ciencia' han estado trabajando durante «varios meses», casi desde que conocieron la muerte de Ziggy Stardust, se encuentran Sergio Guillén, Vanessa Castaño, Xavier Ferré, Christopher Reinke, Laura Fernández, Marcello Castellani, Matías de los Reyes, Antonio P. Toro, Elian Tuya, Sioni López y Juan Barleta, entre una larga lista de creadores gráficos.

Creada en enero 2014, con la inquietud de llevar al papel todas las tendencias y voces poéticas, 'La Galla Ciencia' se propuso con 'Lift off' hacer un número diferente, un homenaje en el que, entendían, había que volcar «pasión y amor verdadero». La publicación se puede adquirir por 15 euros en librerías de diversos puntos de España y a través de la web de 'La Galla Ciencia' (www.lagallaciencia.com).