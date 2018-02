Los cuatro senadores del PP por Murcia votan a favor del 'tasazo' al Trasvase Manuel Martínez, Lucas Jiménez y López Miras, ayer, en la firma del Manifiesto. / VICENTE VICÉNS / AGM Pedro José Pérez, Pilar Barreiro, Nuria Guijarro y Severa González se escudan en que la enmienda de Ciudadanos «es oportunista e ilegal» MANUEL BUITRAGO Miércoles, 7 febrero 2018, 21:24

Los cuatro senadores del PP por Murcia apoyaron este martes que se mantenga el 'tasazo' al Trasvase Tajo-Segura, y votaron en Pleno de la Cámara Alta en contra de la enmienda de Ciudadanos para que se elimine este gravamen a los usuarios de la cuenca del Segura –los regantes y la población– en los periodos en los que no reciban agua del Tajo, como el actual. El senador Pedro José Pérez, acompañado por sus compañeras de escaño Pilar Barreiro, Nuria Guijarro y Severa González, manifestó que no han respaldado la propuesta del partido naranja "por tratarse de una enmienda trampa, populista, de carácter oportunista y de imposible aplicación por su carácter ilegal".

Los regantes del Trasvase discrepan y sostienen que es una "enmienda muy razonada". El Gobierno regional señaló ayer que no está de acuerdo con que los regantes paguen por un agua que no reciben, pero sostuvo que la enmienda de Cs no es el camino. El caso es que el PP regional registró en noviembre una moción en la Asamblea, pidiendo al Gobierno central que no aplique el 'tasazo' en situaciones de 'trasvase cero', como ahora.

El proyecto de ley de medidas urgentes para paliar los efectos de la sequía salió ayer adelante en el Senado y se devolverá al Congreso. Los dos senadores del PSOE por Murcia, Francisco José Oñate y Juan Luis Soto, apoyaron la propuesta de Ciudadanos contra el 'tasazo', que no salió adelante por los votos del PP y Podemos. Pedro José Pérez, vocal en la Comisión de Medio Ambiente, no estuvo presente el lunes cuando se votó esta enmienda. Dijo a 'La Verdad' que en ese momento estaba fuera de la sala hablando por teléfono. En noviembre, los diputados del PP por Murcia, Teodoro García y Ascensión Carreño, tampoco asistieron a la Comisión que abordó este asunto.

El 'tasazo' supone que los regantes y la Mancomunidad de Canales del Taibilla (que abastece a 2,5 millones de habitantes) tengan que pagar unos gastos fijos de 1 millón de euros al mes por el uso de la infraestructura del canal, aunque no se transfiera agua. Este gravamen está calculado sobre el total nominal de 600 hectómetros en origen, pese a que la media trasvasada es de 320 al año.

Pérez declaró que "Ciudadanos solo actúa de cara a la galería y engaña a los regantes murcianos porque sus dirigentes saben que su enmienda no puede cumplirse. No se puede jugar de forma irresponsable con los intereses de los agricultores y engañarlos, como está haciendo el partido de Albert Rivera". Añadió que "las soluciones en materia de agua hay que buscarlas en el marco de la ley, como está haciendo el PP de la mano del Gobierno de España".