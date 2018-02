En el corazón de la UME Una veintena de murcianos sirven en el tercer batallón de la Unidad Militar de Emergencias, que da cobertura a la Región en incendios, inundaciones y seísmos como el de Lorca: «Entré aquí para poder ayudar a la gente» 03:40 De izquierda a derecha, Ismael Molina, David Hernández, Salvador Zapata, Jaime Albis, Javier Martínez y Francisco Lidón, en la base militar Jaime I, en Bétera (Valencia), sede del tercer batallón de la UME.. / Edu Botella / AGM DANIEL VIDAL Murcia Domingo, 4 febrero 2018, 08:42

Los recuerdos familiares sepultados por cascotes y los enseres materiales que terminaron bajo los escombros en que se convirtieron cientos de viviendas por los terremotos de Lorca se clavaron a fuego en la memoria del cabo Francisco Lidón (Beniel, 1986), que cumple una década ya en la Unidad Militar de Emergencias (UME). Los muertos y los heridos pesan siempre en el recuerdo de una intervención, pero ver cómo los supervivientes «regresaban para intentar recuperar todos esos recuerdos y trataban de reponerse fue duro. Aquello me hizo desprenderme de muchas cosas para ir más 'ligero'; llevar la mochila de mi vida con menos peso», repasa la lección Lidón. Fue poco después del desastre del Prestige cuando este benielense, hoy afincado en Valencia, ingresó en los 'paracas', con solo 18 años, y de ahí pasó a la UME para «tratar de aportar un poco de equilibro a un mundo cada vez más desequilibrado», relata a 'La Verdad' durante la visita de este periódico a la base militar Jaime I, en Bétera (Valencia), donde tiene las instalaciones el tercer batallón de la Unidad.

La suya es una forma más de explicar el fin último de la Unidad, creada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2005 a raíz de los trágicos incendios en Guadalajara, donde fallecieron once personas. Hoy, la UME se ha convertido en uno de los cuerpos más queridos y respetados dentro y fuera de las Fuerzas Armadas por ser un auténtico referente nacional a la hora de afrontar emergencias y catástrofes naturales de diversa índole, cuando los medios propios de ayuntamientos y comunidades autónomas se ven desbordados por incendios, inundaciones, seísmos... Aunque, para el teniente coronel Javier Moreno, máximo responsable del tercer batallón (BIEM III, cuya zona de influencia abarca la Región de Murcia, Comunidad Valenciana y Baleares), «solo somos un organismo más que viene a sumar sus capacidades en la gestión de emergencias; no somos imprescindibles, porque hay muchas situaciones que se resuelven sin la intervención de la UME». Lo que sí está claro es que son muy necesarios.

La UME ha participado en la Región en un total de 16 operaciones desde el año 2007 (maniobras y simulacros al margen), movilizando desde entonces a un total de 2.744 militares y 796 vehículos para colaborar en las diferentes emergencias de nivel II declaradas en la comunidad. Casi mil de esos militares se repartieron en la Región en varias intervenciones en el nefasto año 2011, cuando la tierra se resquebrajó para llevarse por delante la vida de nueve personas, herir a otras 300 y dejar sin casa a miles de vecinos en Lorca. Aquella fue la primera vez que la UME se desplegó en el territorio nacional como consecuencia de un movimiento sísmico. Tres meses más tarde, el fuego arrasó 420 hectáreas de la Sierra de Atamaría, entre La Unión y Cartagena. Y no fue a más gracias al esfuerzo de estos militares.

Dos especialistas en rescate de personas en terremotos, pertenecientes al equipo USAR de la UME, participan en una demostración en ‘la granja’, el recinto habilitado para simulacros. / Edu Botella / AGM

La aparente modestia del teniente coronel Moreno no es más que una consecuencia directa de repetir machaconamente, cada mañana y en formación, uno de los puntos del decálogo que conforma el ideario de la Unidad: «La competencia y la humildad». Este fue, de hecho, el punto que tocaba recitar bajo un gran cartel con el lema «merece la pena» el día que 'La Verdad' visitó la base del BIEM III, donde «sirven a la sociedad» veinte murcianos. En total, de los más de 3.500 militares repartidos por España con el escudo de la UME grabado en el brazo, 34 nacieron en la Región. Tres son mujeres, aunque ninguna está destinada en el tercer batallón.

«Amor a la vida»

En las paredes que jalonan el angosto pasillo que dirige al despacho del teniente coronel Moreno -situado en un edificio de mando 'minado' de reconocimientos y presidido por la patrona de la Unidad, la Virgen del Rosario-, el ideario de la UME impregna varias fotografías de intervenciones y simulacros realizados en diferentes puntos del país. «Ideal de servicio (hasta la entrega de la propia vida), perseverancia (no reconociendo como insuperable ningún obstáculo), disciplina, compañerismo; valor, preparación física, abnegación y espíritu de equipo». Son, en definitiva, las mínimas cualidades que debe tener un miembro de la UME, a las que también se le suma en el decálogo el «amor a la vida; a la de los demás, pero también a la propia». Aquí no valen 'kamikazes', y sí un buen puñado de sentido común.

Ese mismo sentido común que transmiten tanto el veterano sargento primero de Infantería Ligera José Manuel Godínez (Cartagena, 1977), con veinte años de servicio en el Ejército a sus espaldas, como el joven teniente Javier Martínez (Alcantarilla, 1986), que ingresó en la UME el pasado mes de noviembre. Un novato con galones y con ganas de hacer sentir «orgullosa» a su abuela.

«En cualquier intervención o emergencia empatizas con el pueblo español, porque estamos para eso; pero quizá las inundaciones de Los Alcázares me pudieron dejar más huella porque era la gente de mi tierra. En cualquier caso, las ganas y la motivación son siempre las mismas», asegura Godínez, que además rompe una lanza a favor de las familias de los militares, y de la suya en concreto: «Su fuerza es nuestra piedra angular». Javier Martínez, militar de carrera como su padre y su hermana, asegura que la mayor satisfacción que puede proporcionar pertenecer a la UME «es la del deber cumplido y trabajar en lo que me gusta». Eso sí, con poco más de dos meses en la Unidad, arde en deseos de sentirse aún más útil y volcar sobre el terreno todos sus esfuerzos por llegar hasta aquí. De momento, maniobras e instrucciones a parte, Martínez solo ha participado junto a la Guardia Civil en la búsqueda de un hombre desaparecido en Higueruelas (Valencia) en diciembre. El señor, de 61 años, fue finalmente hallado con vida.

«Nuestra relación con la Región es es muy especial» «Murcia, como comunidad, y Lorca, como ciudad, tienen la triste marca de ser las únicas zonas del país que han sufrido las tres emergencias estándar: incendios, inundaciones y terremotos». El teniente coronel Javier Moreno (Madrid, 1968), hijo de calasparreño y padre de dos murcianas, máximo responsable del tercer batallón «y de mantener la motivación y la moral de la tropa intactas», reconoce que la relación del batallón con la Región, y concretamente con Lorca -y también con Los Alcázares- es muy especial». Precisamente, porque la cercanía con los damnificados en inundaciones o terremotos «marca bastante» a los miembros de la Unidad. Esto es recíproco, por lo que Moreno también destaca el «cariño extraordinario que siempre nos profesan los murcianos», que es «muy gratificante». Además, Moreno también subraya la «extraordinaria relación de la UME con la Comunidad» en materia de «coordinación y colaboración».

Por su parte, el soldado David Hernández (Murcia, 1986), «maquinista», tiene aún muy fresca en la memoria la intervención en el incendio declarado en Sierra Calderona (Valencia) el año pasado. «Apagabas un frente de llamas y por detrás aparecía otro. El viento lo convirtió en un incendio peligroso. Allí tuve la sensación de estar en riesgo», se sincera. Reconoce también la peculiar manera en la que se prepara en el vehículo, de camino a un escenario que muchas veces resulta dantesco: «Llevamos un disco de AC/DC que nos sabemos de memoria», admite. Otros, como Gudínez, se mentalizan en la ruta simplemente «concentrándonos en lo que nos vamos a encontrar, en el trabajo que vamos a hacer». Para él no hay rock que valga. Eso sí, la preparación es fundamental. Y en diferentes disciplinas, a las que se accede tras los pertinentes cursos de formación. En los dos últimos años, además, la UME también ha centrado parte de sus esfuerzos en la preparación contra posibles riesgos tecnológicos y medioambientales, adaptándose a los nuevos tiempos.

Por eso, entre los cerca de 500 militares que hoy componen el personal del BIEM III hay especialistas en buceo, instructores de educación física, guías de perros de rescate, montañistas, electricistas, informáticos, mecánicos, enfermeros, médicos... Aquí cada uno tiene muy clara su misión. El soldado Salvador Zapata (Llano de Brujas, Murcia, 1984), por ejemplo, es experto en Transmisiones. «Ese de allí es 'mi' vehículo, 'Mérida'», señala con una mezcla de orgullo y responsabilidad hacia un enorme trasto con antenas, y pantallas y teclados en el habitáculo, donde los aparatos tecnológicos no dejan prácticamente espacio para que un conductor algo ancho se mueva con comodidad.

El confort no es una prioridad, pero sí las revisiones exhaustivas de todos y cada uno de los vehículos para que todo esté a punto cuando la emergencia llama a la puerta. No cabe lugar para la improvisación cuando hay vidas en juego. «Está todo perfectamente 'enmaquetado' antes de ponernos en marcha», confirma el subteniente Cándido López-Rey, quien ejerce de guía para 'La Verdad'.

I. Toledo / M. Saura

Más allá de cada especialidad, de cada 'ritual' a la hora de mentalizarse para afrontar el curro, todo se basa en un trabajo de equipo cuyos frutos generan una tremenda ilusión en quienes lo ejecutan. Y aquí ya da igual si uno tira más en la ranchera hacia el hard rock australiano o al silencio más absoluto. Da lo mismo ser soldado raso o teniente coronel. Tener dos décadas de vida o haber cumplido medio siglo. Pertenecer a Infantería o a Caballería. Estar en primera línea de batalla o servir el rancho a los compañeros. Trabajar con máquinas excavadoras o con perros que salvan vidas, a 45 grados en un incendio o bajo cero en una nevada. Ser de Murcia o de Cartagena. La pasión con la que los miembros de la UME hablan de su labor al pie del cañón es exactamente la misma. No hay distinción alguna. Todos son piezas fundamentales de una misma maquinaria perfectamente engrasada y que se ajusta a diario.

Esto hace que, en quince minutos, como máximo, la primera avanzadilla del batallón se ponga en marcha en el denominado 'hangar de alerta'. «El compromiso adquirido es que no tardamos más de cuatro horas en llegar a cualquier punto del país, por eso la distribución de los batallones y los recursos no es casual», ilustra López-Rey. A pesar de ser pleno invierno, la «configuración» del día en este hangar la marca la alerta por «incendios», por lo que algunos militares permanecen de forma estoica junto a varios vehículos pesados a las puertas de la nave. Esperando un aviso que quizá no llegue. O quizá sí.

«Yo soy ranchero»

Un ejemplo palmario de la motivación y la pasión común en los miembros de la UME, sin distinción de rango o especialidad, es el cabo Pedro Lledó (Cartagena, 1984). Él mismo define su tarea con una sonrisa y la cabeza bien alta: «Yo soy ranchero», subraya, consciente de la trascendencia de su labor. Lledó es uno de los encargados de que a los soldados no les falte la comida cuando ellos son, muchas veces, el sustento de las esperanzas de todo un pueblo acosado por las llamas, el agua o los escombros.

«Cuando tienen una intervención, preparamos para cada uno de los compañeros unos 300 gramos de pasta y un bocadillo de pechuga, o longaniza, o similar. Después, una pieza de fruta, agua, un zumo y bebida isotónica. También un pastelito. Aquí nadie se queda con hambre», asegura Lledó, que antes de entrar al Ejército trabajó como camarero en un restaurante. «Si la gente no come, no puede trabajar. Y, si come mal, no puede trabajar bien. Esta es una labor diferente a la de los compañeros que están en primera línea; nosotros estamos en la 'trastienda', pero es igual de importante», explica. Por eso, en este ámbito también se cuidan todos los detalles: hay menús especiales para celíacos o para los compañeros que profesan la religión musulmana y que no pueden comer cerdo, entre otros alimentos. La experiencia más dura que ha vivido Lledó en sus diez años de trayectoria en la UME, más allá de raciones, se la debe a los terremotos de Lorca, donde no paró de transportar pilotes de metal para apuntalar edificios que amenazaban con desplomarse. «No tengo palabras para describir aquello», se sincera.

Edu Botella / AGM

Fue precisamente la tragedia en Lorca y el trabajo desarrollado allí por la UME, y que él vio «por televisión», lo que empujó al cabo Ismael Molina a ser parte de esta Unidad, con la que buscaba «ayudar a la gente». Un paso que le animó a dar su propia esposa, a quien Molina baja a ver a la pedanía murciana de El Raal «todos los fines de semana» si no hay guardias que lo impidan. Así se lleva mejor la morriña de familias, amigos, pulpo al horno y marineras. Pese a todo, algunos de estos militares también dedican el tiempo libre a volver a aquellas zonas en las que intervinieron. Es el caso del soldado de Artillería Jaime Albis (Cartagena, 1986), que regresó esta Navidad a Los Alcázares para llevarse una nueva foto de las calles que se encontró con varios palmos de agua en diciembre de 2016, cuando no paró de achicar lodo y no pocas desazones. Un año después, Albis también aprovechó «para comprar unos décimos de lotería para mis compañeros. No, no tocó nada», se resigna, mientras recuerda cómo «la pena» que sintió al ver el pueblo anegado le sirvió de «gasolina» para dejarse el alma en su trabajo.

Ni 'mu' a la madre

Así, no es de extrañar que, ya sin su característico uniforme, a los miembros de la UME los reconozcan por la calle y se los coman a piropos algunos vecinos de esas poblaciones que un día ayudaron a proteger. Al soldado Zapata, de la Compañía de Ingenieros, una trabajadora lorquina de la asesoría que le lleva sus pólizas de seguros no deja de darle las gracias por su trabajo en la Ciudad del Sol. «Siempre que me ve, me lo dice», relata orgulloso. Y él no parece cansarse. La satisfacción que proporcionan estos agradecimientos es un importante 'complemento' que sumar al sueldo que cobran los soldados, que oscila entre los 1.200 y los 1.300 euros netos mensuales cuando ingresan en la UME. Zapata, eso sí, se muestra reservado cuando se trata de dar información. Incluso con su propia familia: «Yo no aviso a mi madre cuando salimos de intervención; así no se preocupa», reconoce. Por suerte (también para las madres), las emergencias que precisan del despliegue de la UME no se declaran todas las semanas, así que los días transcurren en la base entre instrucción e instrucción, cuando no toca salir a unas maniobras o realizar un gran simulacro, como el que desarrollarán en la Región del 23 al 27 de abril.

Hoy, por ejemplo, toca practicar el rescate entre viejos vagones del Metro de Valencia y vigas de cemento derruidas. Tres preciosos pastores belgas 'malinois' -'Bratis', 'Pira' y 'Mandi'-, junto a sus guías, y bajo la supervisión del brigada Juan Antonio Rubio, juegan a localizar unas vidas que un día pueden llegar a salvar. Los perros juegan mientras los militares se instruyen. Miembros de la UME que «se entregan con la misma dedicación en los montes murcianos que en el jardín de su casa», según Javier Moreno. La misma dedicación que en el campo de entrenamiento. Porque nunca se sabe cuándo tocará 'activarse'. Cuándo llegará la emergencia real. Como reza en su escudo, aquí no hay otra que «perseverar para servir». Y «merece la pena».