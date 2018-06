El SMS convocó a destiempo trece plazas de la oferta pública de empleo El Ministerio interpuso un recurso tras detectar la irregularidad, que Salud solventará incluyendo los puestos en la OPE de 2017 JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Viernes, 1 junio 2018, 12:01

El Servicio Murciano de Salud (SMS) convocó fuera de plazo 13 plazas de la oferta pública de empleo (OPE) actualmente en marcha. De nada sirvieron las advertencias de varios sindicatos, que plantearon reiteradamente en las reuniones de la Mesa Sectorial que el retraso en la tramitación de las oposiciones podía dar lugar a esta situación, considerada irregular por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

Se trata, en concreto, de cinco plazas de celador, una de Enfermería del Trabajo, otra de Enfermería de Salud Mental y seis de distintas categorías de facultativo especialista correspondientes a la OPE de 2014 que no fueron convocadas hasta el 30 de diciembre de 2017, once días después de que se hubiese alcanzado el plazo máximo de tres años previsto en la normativa. Al percatarse de esta situación, el Ministerio interpuso un recurso Contencioso Administrativo y solicitó la anulación de estas convocatorias.

Celador 5 plazas de las 97 convocadas en total. Facultativo especialista (FEA) de Anatomía patológica 2 plazas de las 7 convocadas. Facultativo especialista en Cirugía Cardiovascular 1 plaza, la única convocada. Facultativo especialista en Oncología Médica 2 plazas de 4 convocadas. Facultativo especialista en Oncología Radioterápica 1 plaza de 2 convocadas. Enfermería del Trabajo 1 plaza de 5 convocadas. Enfermería de Salud Mental 1 plaza de 7 convocadas.

Para tratar de evitar la suspensión, lo que habría generado un serio problema con la OPE ya en marcha, el SMS y el Ministerio han negociado una salida en las últimas semanas. Lo han hecho con la mayor discreción, hasta el punto de que la mayoría de sindicatos ni siquiera conocían lo que estaba ocurriendo. Finalmente, el SMS planteará el próximo día 6 en la Mesa Sectorial una posible solución, que pasa por modificar «los antecedentes de las resoluciones» recurridas para que, una vez anuladas las plazas de 2014, pasen a computar como puestos correspondientes a la oferta pública de empleo (OPE) de 2017, «sin que en ningún caso se modifique el número total de las plazas convocadas» para cada una de las categorías afectadas. Así lo explica el director general de Recursos Humanos, Pablo Alarcón, en la documentación remitida a las organizaciones sindicales esta semana.

Esta fórmula jurídica ha sido aceptada por el Ministerio, según explica Asensio López, director gerente del Servicio Murciano de Salud. Con esta solución se garantiza que las pruebas puedan desarrollarse con normalidad, subraya, sin que se vea modificado el número de puestos a concurso: 1.250 en total. La OPE actualmente en marcha concentra las plazas correspondientes a las exiguas tasas de reposición de los años 2014 y 2015, unidas a las de 2016.

«Deben ser más rigurosos»

El secretario general de la Federación de Sanidad de Comisiones Obreras, Javier Lanza, ya advirtió a lo largo del año pasado del retraso en la tramitación de las oposiciones y de los problemas que podían producirse. «El SMS debe ser más riguroso y cuidadoso para que no sucedan estas cosas», lamenta. Ahora, la prioridad debe ser «buscar una solución para que esas plazas no se pierdan de ninguna manera», advierte. Por su parte, Antonio Martínez, secretario de Organización del Sindicato de Profesionales de la Sanidad (SPS), considera que lo ocurrido es «una muestra más de la incapacidad del SMS» en la gestión de las oposiciones. «Este no va a ser el único problema; es muy probable que los baremos de Fisioterapia y otras categorías terminen anulados porque han hecho un corta y pega de Enfermería», denuncia. Los colegios profesionales que representan a estos sanitarios ya han solicitado la revocación de estos baremos.

Desde CSIF Sanidad, su presidenta, Sara Vigueras, pide que se encuentre «una solución sí o sí» al problema de las convocatorias fuera de plazo. «Se ha producido un fallo grave», lamenta.