Construcción y pesca son los sectores con más salida de los cursos para desempleados Antonio Cerezo firmó un contrato el 2 de agosto tras reciclarse en telecomunicaciones; es uno de los desempleados que ha terminado con éxito la formación en el SEF. / Javier Carrión / AGM El 45% de los parados que se forman en el SEF encuentran un puesto de trabajo en un plazo de seis meses JAVIER PÉREZ PARRA Murcia Jueves, 10 agosto 2017, 01:52

El empleo no termina de despegar en la construcción, de acuerdo a las últimas cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA), pero, paradójicamente, hay una alta demanda de determinados trabajos especializados y cualificados en este sector. El 69% de los 55 desempleados que el año pasado se inscribieron en cursos de Edificación y Obra Civil en el Servicio regional de empleo y formación (SEF) -como el montaje de andamios tubulares o el control de proyectos y obras- encontraron un puesto de trabajo en los seis meses posteriores. El segundo sector con más salidas para quienes se forman en el SEF es el marítimo-pesquero, con una inserción laboral del 67%. Aquí se encuadran cursos como los de marinero pescador, actividades de pesca con artes de enmalle y marisqueo o certificado de formación en buques de pasaje.

En total, el año pasado se formaron en el SEF 5.301 parados. De ellos, 2.378 -el 45%- encontraron un empleo en un plazo de seis meses tras la finalización de los cursos. Junto a la edificación y la pesca, destaca el alto nivel de inserción en el área de actividades físico-deportivas (un 63%). Dentro de este campo, el SEF ofrece cursos sobre socorrismo en instalaciones acuáticas, acondicionamiento físico o animación físico-deportiva para personas con discapacidad.

El director del SEF, Alejandro Zamora, presentó ayer estos datos y destacó que, con respecto al año pasado, hay un incremento del 0,8% en el número de desempleados que consiguen trabajo tras recibir formación. Sin embargo, el SEF no analiza la calidad del empleo creado: no hay datos sobre temporalidad ni sobre la proporción de trabajo a tiempo parcial; tampoco sobre condiciones salariales. «Lo que hacemos en este informe es comprobar cuántos de los alumnos de los cursos del SEF están dados de alta en la Seguridad Social a los seis meses, pero no hay más datos disponibles», explicó Zamora.

Apenas el 26% de los alumnos de Imagen y Sonido consiguen trabajo, frente al 63% de inserción en actividades físicas y deportivas El informe del SEF no mide la calidad del empleo; no hay datos sobre temporalidad ni condiciones laborales

Mientras la edificación, la pesca y las actividades deportivas son los campos con más salidas, la inserción laboral es baja en Administración y Gestión -solo el 38% de los alumnos han encontrado empleo- y Artes Gráficas (36%). Peor todavía es el balance en Imagen y Sonido: apenas el 26% de quienes optaron por cursos en esta materia en 2016 han conseguido incorporarse al mercado laboral.

Los cursos con más demanda por parte de los desempleados son los relacionados con servicios socioculturales y a la comunidad. Aquí se encuadra la formación sociosanitaria y para la atención a personas dependientes, según detalló Alejandro Zamora. Pero de las 1.124 personas que se formaron en el área sociocultural el año pasado, solo el 40% (455) han salido de las filas del paro. La Asociación de Directores de Servicios Sociales ya advirtió a finales de julio en un informe de la escasa creación de empleo en el sector de la Dependencia en España, fruto de los recortes sufridos por el sistema en los últimos años. Murcia no es una excepción.

Los desempleados de entre 30 y 44 años son los que consiguen ser contratados con mayor facilidad tras realizar un curso del SEF. En concreto, el 48,3% se incorpora al mercado laboral durante los seis meses siguientes. El índice de inserción es algo menor, del 47,3%, entre los menores de 30 años. Los mayores de 45 lo tienen más complicado: solo el 36,8% encuentra un trabajo tras pasar el por el SEF.

Los parados de larga duración siguen contando con menos oportunidades. Entre quienes acudieron a formarse al SEF tras dos años en el paro, apenas el 32,8% ha logrado volver al mercado laboral. Sin embargo, algo más de la mitad de quienes llevaban menos de un año sin empleo consiguieron salir de esta situación. Por sexos, de nuevo las mujeres encuentran más dificultades. El índice de inserción es del 47,6% en hombres y del 41% entre el alumnado femenino. El director general del SEF, Alejandro Zamora, señaló que «la formación se ha convertido en una herramienta fundamental para regresar al mercado de trabajo, y debe tratarse además de una formación actualizada y ajustada a lo que demandan las empresas. Desde el SEF nos centramos precisamente en esos objetivos, y los positivos datos de inserción nos demuestran que esa formación está funcionando».

La mayoría de cursos para desempleados del SEF incluyen certificados de profesionalidad, con validez en todo el ámbito nacional y que acreditan para el desempeño de una profesión. El índice de inserción laboral en los cursos orientados específicamente a la obtención de certificados de profesionalidad mejora el dato general, y asciende hasta el 46,9%.