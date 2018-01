Cs considera «poco serio y riguroso» el anuncio de la bajada del IRPF regional Miguel Sánchez explica que «si se bajan impuestos, hay que compensar la caída de la recaudación con una reducción del gasto, haciéndolo más eficiente» LA VERDAD Murcia Miércoles, 10 enero 2018, 13:02

Ciudadanos consideró este miércoles como "poco serio y riguroso" el anuncio del presidente regional de una bajada del tramo regional del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). "Es un anuncio vacío y sin respaldo, como reconoce el propio presidente, que lo condiciona a estudios y datos del Gobierno central de los que no dispone siquiera", aseguró el portavoz naranja, Miguel Sánchez.

"Damos la bienvenida al programa electoral de Ciudadanos a López Miras, pero nos tememos que solo ha leído la primera parte", señaló Sánchez. "Si se bajan impuestos, hay que compensar la caída de la recaudación con una reducción del gasto, haciéndolo más eficiente. No podemos aumentar el déficit y la deuda asociada, porque no podemos hacer pagar a nuestros hijos una pesada losa que ronda ya los 9.000 millones de euros, una deuda fruto de una mala gestión y de ocurrencias electoralistas", añadió el portavoz naranja.

A su juicio, anuncios como el de este miércoles "no contribuyen a que el Estado nos tome en serio de cara a una futura negociación del modelo de financiación autonómica". "A la mesa de negociación hay que ir con datos contrastados, con estudios rigurosos, y no con tuits, titulares y ocurrencias electoralistas. Es lo que hicimos nosotros cuando propusimos la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que está eliminado gracias a nuestro trabajo y nuestra determinación, no a una ocurrencia".