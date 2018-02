El Congreso aprueba el precio social del agua desalada Tanques de filtrado de agua en la desaladora de Torrevieja. / N. García / AGM El PP lamenta que el PSOE haya rechazado otras propuestas de la ley de la sequía, y los socialistas acusan a los populares de aplicar el 'tasazo' al Trasvase MANUEL BUITRAGO Jueves, 15 febrero 2018, 14:34

La ley para paliar los efectos de la sequía salió adelante en la mañana de este jueves en el Congreso de los Diputados, aunque con algunas modificaciones respecto del texto que se envió desde el Senado, según informó la diputada del Partido Socialista por Murcia María González Veracruz. El precio subvencionado para el agua desalada se ha aprobado para dejarlo a 30 céntimos el metro cúbico, como adelantó este jueves 'La Verdad'. Se aplicará al regadío en situaciones de sequía. Por otra parte el 'tasazo' al Trasvase Tajo-Segura que obliga a pagar un millón de euros al mes aunque no se consuma el agua, también ha salido adelante en un texto que iba implícito dentro de la ley. La enmienda que presentó Ciudadanos días atrás fue rechazada en el Senado.

González Veracruz criticó la postura del PP de mantener 'tasazo' al Trasvase. Al término de la votación, declaró que una ley como está no puede hacerse a base de parches. Respecto al precio subvencionado para el agua desalada, manifestó que se aplicará esta medida en toda su amplitud y no como pretendía el Gobierno. Su compañero en las filas socialistas Hugo Morán puso énfasis en que era no es razonable que se tenga que pagar por una infraestructura que no se usa en referencia al Acueducto Tajo-Segura segura y al tasazo.

Por su parte, el diputado del PP por Murcia Teodoro García lamentó que varias de las enmiendas que fueron aprobadas en el Senado, y en las que se abstuvo el PSOE, no hayan salido adelante. El Grupo Parlamentario Popular está analizando con el Gobierno y el Ministerio la implicación que tendrá el texto que ha sido aprobado este jueves en el Congreso.