Conesa: «El PP no puede darnos lecciones de agua»

La sala habilitada en el centro cultural Las Balsas de Molina para la celebración del mitin de Sánchez se quedó ayer pequeña para acoger a los centenares de militantes que acudieron a escucharle. Antes les habló el secretario del PSOE murciano, Diego Conesa, quien advirtió de que la Región «no puede depender solo del Trasvase Tajo-Segura ni renunciar a él», y recordó que el PP no puede darle «lecciones de agua» porque es el «partido de la sequía». Conesa criticó además la «inacción» de los populares en esa materia, e insistió en que el PSOE no quiere «guerras del agua. Debe saber que la cuenca del Segura es la única deficitaria y necesita unas soluciones que el PP no ha dado en veinte años». La alcaldesa de Molina de Segura, Esther Clavero, recordó a los asistentes que la Región es la «huerta de Europa» y la agricultura es «clave» para la actividad económica.

Los simpatizantes y militantes que no pudieron asistir al mitin lo siguieron a través de pantallas en la sala de abajo. Uno de ellos se quejó de que no le habían dejado pasar «por no estar al corriente de las cuotas», extremo que desmintieron fuentes del partido.

Sí asistieron destacados dirigentes como Begoña García Retegui, José Salvador Fuentes Zorita, Rosa Peñalver, María González Veracruz, Pedro Antonio Ríos, Pedro Saura y Emilio Ivars.