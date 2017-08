Un condenado a prisión por amenazar de muerte a su exmujer se defiende diciendo que «es una persona justa, recta y franca» Palacio de Justicia de Murcia. / Nacho García / AGM La sentencia, confirmada por la Audiencia Provincial, afirma que el varón anunció a su excónyuge que le iba a arruinar la vida a ella y a su familia y, finalmente, que acabaría con ella EFE Murcia Sábado, 5 agosto 2017, 19:59

Un hombre que fue condenado por un Juzgado de lo Penal de Murcia a diez meses de prisión por amenazar de muerte a su exmujer dijo en su recurso que no comprendía la condena impuesta porque, según se autodefine, «es una persona justa, recta, educada, sincera y franca».

El Juzgado, en la sentencia que ahora se ve confirmada por la Audiencia, declaró probado que, hace tres años, el acusado envió a su excompañera sentimental varios mensajes a través de su teléfono móvil en los que, además de proferir insultos, le anunciaba que le iba a arruinar la vida a ella y a su familia. Además, le dijo que le iba a quitar la vida para que no le hiciera más daño: «y, así, acabo contigo y se termina todo ya».

La sentencia del Juzgado de lo Penal le impuso la citada pena de cárcel y, además, dictó una orden de alejamiento por la que no podrá acercarse a menos de 500 metros de la denunciante por tiempo de tres años.

En su recurso, el acusado alegó que los hechos no habían sido probados, además de negar que insultara o amenazara a su expareja. También expuso que, por su parte, no existía ningún ánimo de venganza contra ella, por la que no tiene ningún sentimiento de odio o venganza. Por último, señaló que es una persona «que huye de los conflictos, de la violencia, de la venganza y de las coacciones».

Al desestimar la apelación, el tribunal dice que lo hace porque «el alegato no puede prosperar porque ignora completa e interesadamente los sólidos indicios y pruebas de cargo que menciona la sentencia apelada, a los que no alude ni intenta rebatir».