Condenada por amenazar y maltratar a su exmarido en Calasparra La mujer ha sido sentenciada a tres meses de cárcel y 90 euros de multa tras producir a la víctima lesiones que tardaron en curar cuatro días EFE Murcia Miércoles, 23 mayo 2018, 09:56

La Audiencia Provincial de Murcia ha desestimado el recurso presentado por una mujer contra la sentencia de un Juzgado de lo Penal de esta ciudad que la condenó a tres meses de cárcel y al pago de una multa de 90 euros por maltratar y amenazar a su exmarido durante unos incidentes ocurridos en la pedanía de Valentín, cercana a Calasparra, en septiembre pasado.

La sentencia confirma en su integridad la resolución del Juzgado de lo Penal, que, al mismo tiempo que condenaba a la mujer absolvió al exmarido, que fue acusado de vejaciones injustas y de amenazas hacia aquella.

El relato de hechos probados estableció que los mismos se produjeron cuando el ahora apelado presenciaba una partida de cartas que se jugaba junto a un bar de la citada población y se le acercó la mujer, que llamó su atención y le dijo que no se metiera más con la hija y que no la amenazase, «porque si no iba a matarle».

El acusado que resultó finalmente absuelto, cayó al suelo, pero, tras levantarse, siguió a aquella, y al llegar a su encuentro esta le agarró de la mandíbula y le produjo lesiones que tardaron en curar cuatro días.

El Juzgado declaraba, por otro lado, que durante el juicio no se había demostrado que el acusado dijera a su exmujer que la tenía que matar, mientras la agarraba del brazo.

La sentencia, que ahora encuentra el respaldo de la Audiencia Provincial, dictó también una orden de alejamiento contra la condenada en virtud de la cual no podrá acercarse al acusado absuelto a menos de 500 metros por tiempo de un mes con respecto a la condena por amenazas, y por un año y tres meses por el delito de malos tratos.

Además, deberá pagarle una indemnización de 160 euros por las lesiones que le produjo.