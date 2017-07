La condena a un vecino de Totana que tuvo sexo con una menor divide al Supremo El condenado David A.G. / J.C El tribunal confirma la pena de 10 años de cárcel pese a que la grabación del testimonio de la víctima no se escucha ALICIA NEGRE Murcia Miércoles, 26 julio 2017, 08:38

El caso de David A. G., el vecino de Totana acusado de mantener relaciones sexuales con una niña de 12 años, hija de un amigo, ha acabado dividiendo al Tribunal Supremo. En una resolución reciente, la Sala de lo Penal ha confirmado la pena de diez años de prisión que la Audiencia Provincial de Murcia impuso a este treintañero, así como la obligación de mantenerse alejado de ella durante 17 años.

En el transcurso del juicio, David A. G. reconoció haber mantenido una relación con la menor entre marzo y agosto de 2012 y lamentó no haberle puesto freno. Asumió que entre los dos hubo besos y tocamientos, pero negó, sin embargo, que llegaran a mantener relaciones sexuales completas. Una versión que no coincidió con la de la víctima -que ha estado representada por el letrado de la acusación particular Enrique Soriano Gómez , de Ecuo abogados-, que sí sostuvo que las relaciones sexuales fueron completas.

Pese a esas desavenencias, el Supremo confirma, ahora, la condena tras reconocer, en la propia resolución, que la grabación del testimonio de la víctima no quedó bien registrada y es inaudible. Este hecho, que ya fue denunciado por el letrado defensor, Evaristo Llanos, en su recurso, no ha sido óbice para que la condena se acabe manteniendo. «Esta Sala de casación no puede llevar a cabo una revaloración de las pruebas por faltar la inmediación judicial como garantía del juicio», recalca el tribunal, «pero sí ha podido comprobar que la convicción alcanzada por el tribunal ha tenido su asiento en pruebas abundantes, contundentes e incontestables que se han valorado con rigurosos criterios de lógica, ciencia y experiencia».

La cuestión, no obstante, ha provocado una escisión dentro del propio tribunal. Dos de los cinco magistrados -Luciano Valera y Joaquín Giménez- han emitido un voto particular en el que consideran que este error provoca indefensión en el condenado y sostienen que la sentencia se tendría que haber anulado y repetido el juicio. «Ninguna capacidad de defensa tiene (la defensa) si no puede disponer de elementos de contraste para ponerlos a disposición del tribunal 'ad quem' para avalar su discrepancia», advierte uno de los magistrados que disienten del resto.

Advierten a las audiencias

La advertencia que el letrado Llanos plasmó en su recurso sobre la falta de un testimonio audible de la víctima y que este no se había plasmado en papel llevó, a inicios de mes, al Pleno de la Sala Segunda del Alto Tribunal a emitir, por unanimidad, una resolución en la que advertía de que podrían anularse aquellos juicios que no fuesen transcritos.

En esta sentencia, el Supremo asegura que, a través del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), se lanzará un aviso a los letrados de la Administración de justicia de las audiencias provinciales para que se aseguren de que las grabaciones de testimonios se registran adecuadamente. Una advertencia que, por lo visto, ya ha llegado a la Audiencia murciana.

El letrado Evaristo Llanos ha presentado un incidente de nulidad ante la Sala Segunda del Supremo alegando que se trata de una resolución «arbitraria e injusta». El abogado sostiene que la sentencia «convalida que el procesado se vea condenado a una pena de diez años de cárcel pese a habérsele privado de su derecho a un recurso efectivo».