Condenan a tres ex altos cargos de Medio Ambiente por el 'caso Zerrichera' Antonio Alvarado, durante el juicio. / J. Carrión / AGM El tribunal impone dos años de prisión a Alvarado y Gelabert por falsedad, aunque absuelve a dos exdirectivos de Urbanismo RICARDO FERNÁNDEZ Viernes, 22 diciembre 2017, 18:56

Tres antiguos altos cargos de la Consejería de Medio Ambiente acaban de ser condenados por la Audiencia Provincial por delitos de prevaricación en el 'caso Zerrichera', a los que se suma otro delito de falsedad documental para dos de ellos. El tribunal absuelve a los dos exdirectivos de Urbanismo que se vieron acusados. Las condenas han sido impuestas a Antonio Alvarado, ex director general de Calidad Ambiental, que deberá cumplir dos años de prisión por falsedad documental y siete años de inhabilitación por prevaricación; Juan Ignacio Sánchez Gelabert, exjefe del Servicio de Calidad Ambiental, castigado con dos años de prisión por falsedad documental y cinco años de inhabilitación por prevaricación, y Encarna Muñoz Martínez, ex directora general de Medio Natural, penada por prevaricación a cinco años de inhabilitación especial para cargo o empleo público. Los dos antiguos altos cargos que han resultado absueltos son Manuel Alfonso Guerrero, ex director general de Vivienda y Urbanismo, y José María Ródenas Cañada, ex subdirector general de Vivienda y Urbanismo.

La Zerrichera fue el primer gran caso de presunta corrupción urbanística en la Región denunciado por la Fiscalía, centrado en investigar la recalificación ilegal de una finca aguileña, situada en la Sierra de Almenara, que estaba destinada a albergar un complejo turístico con 4.000 viviendas, hoteles y campos de golf.