El SMS comenzará a pagar este mes entre 58 y 191 euros más a 3.849 empleados fijos LA VERDAD Murcia Sábado, 3 febrero 2018, 10:44

El Servicio Murciano de Salud (SMS) comenzará a pagar este mes la carrera profesional a 3.849 empleados fijos, con una antigüedad mínima de cinco años, que no percibían este complemento, que oscila ente los 58 y los 191 euros mensuales, según su categoría. El Gobierno regional se comprometió a pagárselo en 2018 a 4.490 trabajadores (1.058 facultativos, 2.265 sanitarios no facultativos y 1.167 no sanitarios), que pueden solicitar su adscripción al primer tramo de la carrera profesional hasta el próximo 31 de diciembre. Otros 7.676 trabajadores lo tienen congelado desde 2010, aunque se irá actualizando «de forma paulatina con una evaluación previa que permita comprobar el cumplimiento de criterios de valoración que incorporarán aspectos asistenciales, docentes, de investigación y de compromiso con la organización», según el SMS.