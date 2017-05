Toda la oposición rechaza el plan de endeudamiento para levantar el pabellón deportivo

El equipo de gobierno municipal se quedó solo en el último Pleno en su intento de aprobar una iniciativa de modificación de crédito para empezar con las obras del nuevo pabellón deportivo de Cehegín, tras desplomarse las instalaciones por el temporal de nieve acaecido en enero. El Ejecutivo socialista recibió el revés de todos los partidos de la oposición, -PP, Ciudadanos y Cehegín por el Cambio (CxC)-, que rechazaron la moción para que el Ayuntamiento se endeude en un préstamo de 1.423.000 euros para llevar adelante las obras.

Desde el PSOE local aseguran que «la oposición en bloque ha demostrado que en el Pleno prima el interés partidista», mientras añaden que «el precio político de tener el pabellón terminado antes de que termine la legislatura es muy alto». En las filas socialistas sostienen que «la oposición se queja de falta de transparencia, que se desconocen los planes del equipo de gobierno, pero la realidad es otra, la realidad es que el alcalde se lo ha contado a ellos y a todos los ciudadanos a través de entrevistas en medios». Por ello, insisten en que «se quejan de que no se tiene en cuenta la opinión de los ciudadanos, pero la realidad es que es una decisión consensuada con los clubes deportivos, con los técnicos deportivos municipales, que conocen perfectamente a los usuarios, y con la oficina técnica».

Sin embargo, desde el PP, «dada la importancia de este asunto, denunciamos que no se haya consensuado antes del Pleno», así como que tampoco «se haya explicado a los representantes de gran parte de los cehegineros el proyecto que se pretende llevar a cabo, características, coste, ubicación, etc, así que no entendemos cómo pretenden que el Ayuntamiento se endeude más cuando desde que accedieron al gobierno no han dejado de pregonar que el Consistorio tiene una deuda excesiva, que estamos en 'economía de guerra' y que es imposible poder pedir un préstamo más» Los populares proponen en cambio que se comience a reconstruir el pabellón en su ubicación actual con el dinero de seguro (870.000 euros) y una aportación adicional para un coste de reconstrucción que puede ser de un millón de euros.

Desde Cs justifican su rechazo porque el Ayuntamiento no puede volver a unos ratios de endeudamiento superiores al 90%. Además, critican que la propuesta «llegó sin negociar absolutamente nada con los partidos de la oposición y sin facilitar la documentación mínima necesaria para su estudio». Alegan que unos días antes del Pleno, se le comunicó que «el coste de la inversión es de 1.787.000 euros y que incluye levantar una sala escolar en el pabellón Loli de Gea, hacer un nuevo pabellón y hacer algunas actuaciones de consolidación en la piscina; y seis días después, en la misma comisión donde se tiene que incluir la moción de urgencia referida, se nos presenta un informe de secretaría y otro de intervención con una tabla sin desglose al detalle, donde esta cantidad se eleva a 2.300.000 euros, sin ofrecer explicaciones creíbles de este repentino aumento».

Igualmente, el concejal de CxC, marca vinculada a Podemos, también votó en contra de endeudarse más.