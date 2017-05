Lo que iba a ser una fiesta para los familiares del 'Panadero de Archena' y para el fútbol se convirtió en una tragedia. El homenaje a José Rico Aparicio, uno de los aficionados granas más destacados en la historia del Real Murcia, se ha pospuesto después de que el monolito que iba a presidir la plaza que le habían dedicado a este hincha le amputase la pierna al jefe de Obras del Ayuntamiento, Andrés Nieto Navarro. «La piedra vino a mí», resumió ayer el funcionario a 'La Verdad', desde una habitación del hospital de Majadahonda. «Me van a poner una prótesis en la pierna derecha».

El accidente laboral se produjo el viernes 5 de mayo, un día antes de que se inaugurase la nueva plaza José Rico 'Panadero de Archena', ubicada junto a la antigua fábrica de la luz y pegada al margen izquierdo del río Segura. Una grúa acababa de posar en el suelo el monolito, de 500 kilos de peso, cuando, por causas que se están investigando, la pieza de cementó cayó sobre el funcionario. «Intenté sujetarla, pero no podía con ella». Andrés reculó para tratar de esquivar el golpe y la fatalidad se cebó con él. «Me fui para atrás, tropecé con un banco y el monolito se me vino encima».

Pese a la crudeza del impacto que sufrió, este funcionario, de 59 años, no perdió el conocimiento. Nada más ingresar en el hospital Virgen de la Arrixaca le operaron de urgencia para tratar de salvarle su pierna derecha, pero finalmente se la tuvieron que amputar en una segunda intervención. «Ahora no me queda otra posibilidad que tirar para delante», sentencia resignado. En el hospital madrileño le están curando los puntos de sutura del muñón y «estoy haciendo algunos ejercicios para que los músculos no se me atrofien».

Sin fiesta de los funcionarios

Mientras permaneció ingresado en La Arrixaca recibió innumerables visitas de amigos, familiares, compañeros de trabajo y miembros de la Corporación, entre ellos la alcaldesa, Patricia Fernández. «Tengo el ánimo por las nubes», subraya con un tono optimista y sin la menor intención de jubilarse. «En cuanto me recupere estaré dando caña; siempre he trabajado por el beneficio de los vecinos».

Andrés Nieto Navarro inició su carrera profesional en el Consistorio hace 18 años. «Empecé como oficial». En julio de 2016, fruto de su trayectoria, fue elegido para sustituir al jefe de Obras que se jubilaba. Como señal de apoyo al empleado público, la regidora suspendió las actividades previstas para celebrar Santa Rita, Patrona de los funcionarios. «Cuando se reincorpore lo celebraremos», zanja Fernández.

De momento, en el hospital madrileño no le han dado un plazo concreto para recibir el alta. «Podrá volver cuando quiera; su puesto es de libre designación y escogimos a Andrés porque tiene mano izquierda con los empleados, es una persona muy comprometida y trabajadora». La alcaldesa avanza que la inauguración de la nueva plaza dedicada al aficionado grana José Rico 'Panadero de Archena' no se realizará «hasta la próxima temporada liguera». El monolito que le amputó la pierna al funcionario seguía tirado por el suelo.

«A mí no me gusta el fútbol», reconoce Andrés.