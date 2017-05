Salvan a dos perros en un desagüe de pluviales

Dos cachorros de perro fueron rescatados en estado de desnutrición tras varios días atrapados en un desagüe de aguas pluviales en el parque del Judío, en Abarán. Un agente de Policía Local salvó el martes a uno de los animales. Una vecina que paseaba por la zona dio la alerta tras escuchar los ladridos. Dos policías se desplazaron al lugar, pero no lograron dar con él en una primera búsqueda, pero en su segundo intento descubrieron que el can se hallaba dentro de un tubo de recogida de pluviales en una especie de arqueta de difícil acceso. Con ayuda de una escalera, el agente Antonio Guillamón no dudó en adentrarse en el tubo y llegar hasta el animal. El segundo cachorro -idéntico en raza y tamaño, por lo que son de la misma camada-, fue rescatado ayer por la tarde por un vecino en el mismo desagüe.