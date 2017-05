Marín no dimite y justifica su alteración de una oposición con un informe jurídico

Candi Marín salió ayer a dar la cara para defender su actuación tras la condena judicial al Ayuntamiento de Moratalla por la modificación del sistema de puntuación en la oposición para cubrir una plaza de técnico en el Centro Local de Empleo para Mujeres y Jóvenes. La alcaldesa, de IU, anunció que no dimitirá, justificando su decisión de alterar el resultado final del concurso con el argumento de que «solo podía cumplir con lo dictaminado por el informe de los servicios jurídicos municipales», que tuvieron en cuenta los motivos que alegó en su recurso la persona que quedó en segundo lugar en el proceso de selección.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 2 de Murcia falló en contra de la decisión del Consistorio a raíz de la demanda presentada por Águeda F. G., hermana de una exconcejal del PP, y aclara en su sentencia que la alcaldía «se extralimitó en sus funciones», a la vez que incurría en una «injerencia» ante el tribunal calificador, «creando una manifiesta indefensión» a la candidata que obtuvo la plaza en función de las bases iniciales de la convocatoria.

Marín reiteró que «hemos cumplido en todo momento con la legalidad y no me arrepiento de nada», porque «me he limitado a seguir las directrices que el informe jurídico decía con respecto a un curso de formador de formadores que no debía ser puntuado y que se le había sumado indebidamente a la persona que quedó en el primer puesto». Además, añadió que «si no hubiera hecho caso a esas directrices, seguramente el Ayuntamiento hubiera tenido otro contencioso por parte de la persona que presentó su recurso de alzada».

La regidora denuncia ante la Guardia Civil a varios ediles populares por los carteles con su foto junto a la palabra «condenada»

La primera edil expuso que «vamos a recurrir el fallo, tras un juicio que se celebra un martes y que tiene ya la sentencia el jueves -dos días después-; porque desde el máximo respeto a la Justicia hemos visto que el juez no ha estudiado con la profundidad que merece este caso». Sin embargo, la sentencia establece que no cabe recurso ordinario.

Candi Marín insistió en que «estamos ante un procedimiento administrativo, como tantos otros que se producen en otros ayuntamientos, pero en ningún momento existe una condena contra mí, como alcaldesa. Por ello he presentado una denuncia por injurias graves ante la Guardia Civil contra los actuales ediles del PP, Juan Soria, Pablo Fernández y Maricruz Fernández , y el antiguo alcalde, Antonio García Rodríguez, por colocar en todo el término municipal de Moratalla carteles con la palabra 'condenada' y mi fotografía debajo, con el único ánimo de provocar un daño a mi imagen, mintiendo».

Sin embargo, pese a las sombras judiciales que sobrevuelan la recta final del mandato de la regidora -al seguir abierto también el proceso judicial contra ella por una querella de la secretaria municipal, en la que la acusaba de acoso y trato humillante-, Marín aseguró que «para nada he pensado en dimitir, tengo la conciencia muy tranquila y duermo muy bien todas las noches, así que entregaremos la alcaldía con toda normalidad al PSOE a mediados de junio», tal como estaba previsto en el pacto de gobierno suscrito con los socialistas para el reparto de la legislatura.

«No pienso desperdiciar ni un solo día de los dos años en que hemos trabajado con mucho éxito por Moratalla», recalcó la primera edil. Y aseguró que «tengo todo el apoyo de mi organización» y «nadie del PSOE me ha dicho que me vaya».