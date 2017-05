El PP insiste en la «hipocresía» de Tovar al sostener a la primera edil

El portavoz regional del Partido Popular, Víctor Martínez, instó de nuevo al PSOE a que actúe y «desaloje» de la alcaldía de Moratalla a Candi Marín, «una alcaldesa que no está ni investigada ni imputada, ni encausada sino condenada por la Justicia». «Tovar el limpio y el higiénico sustenta a una alcaldesa condenada», añadió Martínez, quien considera la actitud de los socialistas «una demostración de su hipocresía, doble vara de medir y falta de moral» al mantener con su apoyo a Marín.

El dirigente popular recordó que la regidora de Moratalla «ha sido condenada no a instancias de un partido político o de un rival, sino de un particular quien ha considerado que se atentaba contra sus derechos fundamentales». «Y la Justicia ha dicho que Candi Marín es culpable. Por dignidad debe dimitir y ahora dice que no se va, que no ha hecho nada», continuó Martínez, para recordar que la dimisión es lo que «la coordinadora regional de Izquierda Unida, la líder de este partido en la Región, le ha exigido a muchos cargos del PP». «El Ayuntamiento de Moratalla y sus vecinos no se merecen un alcaldesa sectaria que los juzga por su color político», afirmó el portavoz popular, quien añadió que Marín «ha sido capaz de quitarle una plaza a quien la ha ganado legítimamente en una oposición y dársela a quien le interesaba».