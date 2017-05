La estación de bombeo del polígono, pendiente aún de las medidas de seguridad

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha desestimado el recurso del Ayuntamiento de Albudeite contra una multa de 4.000 euros de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS). Esta se debió a un vertido ilegal de aguas residuales (con fósforo y amoniaco) a la rambla, en la salida de la depuradora del polígono industrial.

A raíz de esta resolución, el alcalde de Albudeite, Jesús García, aseguró que la obra necesaria para evitar estos vertidos está pendiente de ejecutar por la Entidad de Saneamiento y Depuración de Aguas Residuales de la Región (Esamur). Esta, señaló, se tendría que llevar a cabo en la estación de bombeo del polígono industrial de Albudeite.

El primer edil aseguró que ya está todo licitado y con presupuesto, «lo que no entendemos es el retraso, por parte de Esamur, para hacer el nuevo bombeo, pues en diciembre me dijeron que en febrero se haría y luego en marzo, e inexplicablemente estamos en mayo y no se ha hecho». El coste de esta nueva estación de bombeo es de 54.000 euros. «El problema es totalmente ajeno a este ayuntamiento», recalcó el regidor, quien aseguró sentir «rabia e impotencia al no estar en nuestras manos la solución del problema».

El director de Esamur, Jesús Miguel Artero, dijo comprender la preocupación del alcalde e hizo hincapié en que no se ha dejado en el olvido el proyecto. Lo que sucede, incidió, es que una instalación de este tipo debe llevar aparejadas ciertas medidas de seguridad, como el vallado del recinto y una alarma para evitar robos, por lo que, avanzó Artero, enviará al técnico para, «con urgencia», iniciar los trabajos para instalar el nuevo bombeo.