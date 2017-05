Embutido, pan y vino en el desfile huertano

Unas cincuenta carrozas y miles de personas participaron ayer, por las calles de Mula, en el gran desfile huertano de primavera y San Isidro, que comenzó a las seis de la tarde en el barrio de San Felipe y finalizó a altas horas de la madrugada en el parque Cristóbal Gabarrón. No solo estuvieron peñas festeras y folclóricas muleñas, sino también grupos llegados de varios puntos de la Región, principalmente de la comarca del Río Mula, de la capital y de poblaciones de la Vega Media y del Noroeste.

Durante el recorrido, las peñas repartieron cientos de kilos de embutidos y de pan, dando de merendar e incluso de cenar al público que presenció. La cerveza y el vino también estuvieron presentes en la tarde de colorido huertano. Ya son más de 67 años de la tradición de desfilar con carrozas, decoradas con motivos campesinos, así como el cortejo procesional al Patrón de todos los agricultores. Pero la tradición de estos festejos se retrotrae a más de siglo y medio. Ahora, el desfile huertano de Mula está catalogado como el segundo en importancia de la Región, después del de la capital murciana.

Polémica en Pliego

En Pliego, el desfile huertano no estuvo exento de polémica. Una empresa privada se hizo cargo de la seguridad del pasacalles. La Policía Local no pudo cumplir con este cometido debido a que los agentes no entraron de servicio hasta las 22 horas. El PSOE culpó de ello «a la descoordinación de la alcaldesa».