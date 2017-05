El fiscal pide catorce años de cárcel para una kamikaze que mató a un hombre en la RM-15

Terminó la noche de fiesta en una discoteca de Alcantarilla y con unas copas de más se dispuso a regresar a casa en su coche. El resultado fue funesto: un muerto y dos heridos por conducir en dirección contraria por la autovía del Noroeste (RM-15). El fiscal Pablo Lanzarote propone para esta conductora kamikaze de nacionalidad argelina, N. D., la pena de 14 años de prisión, al considerar que los hechos son constitutivos de los supuestos delitos de conducción con manifiesto desprecio por la vida de los demás, conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, un delito de homicidio y dos de homicidio en grado de tentativa.

Así lo hace constar en el escrito que ha presentado al trámite de calificación provisional de las diligencias judiciales por este siniestro, ocurrido el 22 de septiembre de 2013. Lanzarote relata que esta argelina, junto a dos amigos suyos, A.E.B. y B.Z.E., cogió su Seat León y se adentró en la autovía a primera hora de la mañana del domingo, en dirección a Caravaca de la Cruz. La tragedia tomó el asfalto cuando se saltó la salida de Lorca que quería coger y «frenó bruscamente, obligando a los vehículos que circulaban detrás de ella a detenerse». Un testigo declaró que giró a la altura del polígono de Mula. A pesar de que esta «maniobra sorpresiva» fue recriminada por el resto de conductores, la mujer no se detuvo y «efectuó un cambio de dirección, comenzando a circular a elevada velocidad en dirección contraria». En concreto, por el carril izquierdo de la RM-15.

Durante dos kilómetros, la kamikaze hizo caso omiso de las señales acústicas, luminosas y los aspavientos del resto de los conductores. «Lejos de atenderlas, la acusada continuó circulando en dirección contraria, consciente del peligro que generaba con su conducción y con total indiferencia por los resultados lesivos para la vida y la integridad física de los demás». Trataba de alcanzar la salida de Lorca, pero poco después de la salida de los Baños de Mula, su Seat León colisionó con el Renault Megane que conducía Luis Linares Valcárcel en dirección a Caravaca.

Un choque frontal

La colisión frontal fue tan fuerte que los turismos acabaron reducidos a un amasijo de hierros y Luis sufrió un traumatismo craneoencefálico y fracturas múltiples que «determinaron su fallecimiento» sobre el asfalto. Uno de los dos amigos de la conductora, A.E.B., acabó con una contusión abdominal, y el otro, B.Z.E, sufrió un politraumatismo. Ambos ingresaron en el Hospital Virgen de la Arrixaca junto a la conductora, que fue intervenida de urgencia. Al tomarle una muestra de sangre, ofreció un resultado positivo de 2,02 gramos de alcohol por litro de sangre.

Tras ser operada de las graves lesiones que sufría de cintura para abajo, los médicos le informaron de que estaba embarazada y la acusada del siniestro reconoció que no lo sabía. El pequeño nació sin secuelas, pero la madre no pudo volver a andar hasta el pasado año. Su letrado, Pablo Martínez, del despacho de abogados Mariano Bó, avanza que en su escrito de defensa «va a reconocer el accidente, pero vamos a demostrar que se trata de una imprudencia, no un homicidio. La clave está en que no se metió en sentido contrario adrede; fue un error al saltarse la salida y pensar que la carretera era de doble sentido».

El letrado también atacará «la cadena de custodia de las muestras de sangre que le tomaron en La Arrixaca, porque eran para fines terapéuticos y no para análisis de alcohol en sangre». El fallecido, de 51 años, no tenía hijos y sus hermanas ya han sido indemnizadas por la aseguradora con 84.106 euros. Martínez también tratará de rebajar la pena de cárcel recordando que «mi clienta pidió disculpas varias veces en su declaración y sigue muy afectada por el accidente».