Molina remodela varias concejalías tras la salida de Urbanismo de la edil Honrubia

La eliminación de la dedicación exclusiva de la edil Mónica Honrubia Miñano, del PP, que ocupaba las concejalías de Urbanismo y Servicios, y las de Empleo y Desarrollo Local, Comunicación y Nuevas Tecnologías, ha obligado al alcalde de la localidad, Jesús Molina, a remodelar varias concejalías. Así por ejemplo, José Luis Tornero Carpena, que es primer teniente de alcalde, ha dejado la Concejalía de Personal y a partir de ahora ocupará la cartera de Hacienda y también asumirá Urbanismo. Por su parte, Javier Fernández, que en la actualidad es concejal de Cultura y Festejos y segundo teniente de alcalde, pasa a ocupar la Concejalía de Personal y Servicios. De esta forma, tanto Tornero como Fernández se convierten en los pesos pesados de la corporación abaranera.

El asunto se remonta meses atrás, cuando el alcalde decidió retirar a Honrubia las competencias en Urbanismo tras la concesión de una licencia de obras que más tarde fue revocada. Esto provocó la reprobación de la edil y del alcalde el pasado mes de febrero. Mónica Honrubia manifestó en el pleno que, «al no necesitarme el alcalde a tiempo completo, he decidido dar este paso y plantearme mi vida laboral», y rechazó la dedicación exlusiva de 1.235 euros mensuales al no ocupar la concejalía que tenía asignada. A partir del 1 de abril, solo cobrará por asistencias a plenos y Juntas de Gobierno. Lo que sí aseguró es que acabará la legislatura con su partido. Mónica Honrubia cumple su segunda legislatura con el PP, ya que en la primera se hizo cargo de Servicios Sociales.