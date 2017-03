Frenazo en las obras de Portmán por el retraso en las cuentas estatales

Parecía que 2017 sería el año definitivo para que las obras de regeneración de la bahía de Portmán alcanzaran velocidad de crucero, pero todo indica que no. Aunque la previsión presupuestaria para este ejercicio es de 3,8 millones de euros y figura en el acta de replanteo de las obras suscrita en septiembre de 2016 por el director del proyecto, el ingeniero Andrés Martínez, y jefe de la Demarcación de Costas del Estado en Murcia, lo cierto es que esa partida no se puede liberar porque los Presupuestos Generales del Estado no se han aprobado. De momento, ni el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno al anteproyecto.

Fuentes del Ministerio de Medio Ambiente reconocen esta situación y que hasta que no se rubrique el montante previsto en las cuentas del Estado, las obras solo podrán avanzar al ralentí con 700.000 euros. Esta suma es consecuencia de la prórroga del dinero liberado en 2016. La empresa adjudicataria, Marco-Ciomar, se verá obligada a posponer sus planes de obra originales y la contratación de personal prevista a partir de este mes.

Tanto en el Ayuntamiento como en los colectivos vecinales, el retraso en el avance de las obras que se va a generar, ya ha empezado a generar inquietud. El alcalde, Pedro López Milán, trata de ser prudente en sus declaraciones y afirma confiar en que «una vez se aprueben los Presupuestos del Estado, habrá una partida lo suficientemente importante, alrededor de 10 millones de euros, para que las obras tengan un ritmo adecuado de ejecución».

No obstante, el regidor reclama con «urgencia» la convocatoria, por parte del Ministerio, de la comisión de seguimiento del proyecto de regeneración. «Lleva mucho tiempo sin reunirse y es necesario para conocer de forma fehaciente el calendario que tiene el Gobierno».

Un Pleno extraordinario

Desde los colectivos vecinales de Portmán, su portavoz, Daniel Portero, reflexiona que «estas noticias no son tranquilizadoras» y augura que el bloqueo de las cuentas estatales es «un freno total». No obstante, Portero reconoce que la contratista «lleva un trabajo intensivo en la preparación de las balsas de secado de los estériles y buena disposición para minimizar molestias a los vecinos por ruidos, tránsito de maquinaria pesada y levantamiento de polvo».

Las asociaciones ciudadanas reclaman que «el Ayuntamiento, con el alcalde a la cabeza, convoque un Pleno extraordinario para exigir las demandas de los vecinos». Una de ellas es la convocatoria de la comisión de seguimiento que «debería reunirse, como mínimo, dos veces al año». Entre otros motivos, «porque hay muchas preguntas técnicas que deberían ser explicadas a los vecinos para su conocimiento».

También insisten en la necesidad de que las autoridades entreguen una copia del proyecto técnico de ejecución de la obra, «para velar por el cumplimiento exacto de lo aprobado y estar al corriente de posibles modificaciones». Los vecinos ven «insuficiente» los 3,8 millones de euros previstos, «ya que, como mínimo, deberían de contemplar seis millones, para fabricar la cinta transportadora». Portero critica, además, «que una obra tan emblemática de recuperación ambiental no haya tenido una inauguración oficial como se merece. Ya se lo transmitimos al jefe de la Demarcación de Costas».