La edil de Turismo rompe a llorar tras una hora de preguntas de la oposición

El aluvión de preguntas que recibió desde la bancada de la oposición la concejal de Turismo, María Gloria Gómez, durante el último Pleno acabó provocando que la edil socialista rompiese a llorar durante unos segundos. En la comparecencia, a petición de los populares, los ediles de Ciudadanos, PP e IU-Los Verdes hicieron públicas sus discrepancias sobre cómo se está gestionando la planificación turística de Caravaca de la Cruz en plena celebración del Año Jubilar.

Durante más de una hora interpelaron a la edil sobre qué actuaciones tenía previstas para fomentar las pernoctaciones en el municipio; el horario de apertura de la oficina de turismo; tres ideas para encaminar el Año Jubilar... hasta que la edil socialista estalló emocionalmente tras una pregunta del edil de Ciudadanos, José Carlos Gómez. El concejal del partido naranja le interpeló: «¿Qué modelo turístico quiere para Caravaca y qué políticas va a desarrollar para conseguirlo?».

La pregunta era bastante obvia para la titular de Turismo, pero en primera instancia la concejal María Gloria Gómez le espetó que «han buscado la peor manera de que yo pudiera comparecer» y que «usted se ha metido en internet para ver dónde puedo sonsacarle a esta muchacha». La respuesta terminó de desviarse del contenido de la pregunta cuando afirmó que ella necesitaba el Consejo de Turismo para su gestión: «Yo necesito de ese consejo, por eso lo he creado, lo necesito, de verdad, yo no soy más lista que nadie, de turismo, yo, hasta que llegué aquí, sabía bien poco. Es un tema que me gusta y que me duele por otros temas». Y a partir de ese momento empezó a llorar. «Perdone, no sé si sabe a lo que me refiero», apuntó con la voz quebrada.

El partido naranja solicita al alcalde que le retire las competencias, y Gómez replica que «no me dejaron explicar qué estamos haciendo»

Al parecer, a la edil socialista se le escaparon unas lágrimas en plena comparecencia porque se emocionó al recordar a su abuelo, Francisco Sánchez, el hermano mayor de la Cofradía de la Vera Cruz que solicitó la institucionalización del Año Jubilar. Desde la bancada del PP, su portavoz, José Villa, llegó a plantear si era necesario un receso para que la edil pudiera retomar su comparecencia, pero la titular de Turismo volvió a retomar el 'interrogatorio'.

A pesar de que el edil de Ciudadanos mostró su respeto a la edil en el salón de plenos, tras protagonizar un breve llanto en memoria de su abuelo, lo cierto es que pasadas 24 horas, la formación naranja emitió un comunicado denunciando que la concejal reconoció en su comparecencia que «no domina la materia» y exigió al alcalde, José Moreno, que le retirase las competencias sobre Turismo. «Ciudadanos destapa la incapacidad de la edil de Turismo de Caravaca de la Cruz para gestionar el plan director sobre el Año Jubilar», argumentaba la nota de prensa.

Gómez teme que «la reconocida incapacidad de la edil para gestionar un evento de tanta magnitud acabe repercutiendo negativamente en los intereses tanto de nuestra ciudad como de la Región, que tiene en el Año Jubilar una oportunidad irrepetible para impulsar su imagen y su desarrollo económico». Desde el Partido Popular se pronunciaron en términos similares: «Hemos sacado como conclusión que la falta de planificación y la ausencia de un proyecto sólido caracterizan esta concejalía».

Convoca una rueda de prensa

El regidor, José Moreno, no tiene intención alguna de retirarle la citada cartera a María Gloria Gómez. De hecho, la responsable de la Concejalía de Turismo ha convocado para hoy una rueda de prensa. En declaraciones a 'La Verdad', la edil explicó que «convoco a los medios para poder comparecer realmente, ya que durante el Pleno los grupos de la oposición no me dejaban contestar a sus preguntas y explicar la gestión que se está haciendo».

También lamentó que «no les interesaban realmente mis respuestas, estaban más interesados en formular todas las preguntas que llevaban preparadas». Y llegó a reprochar a la oposición que no le quisieran facilitar «con antelación» las preguntas que le iban a formular en su comparecencia. «Tampoco es verdad que yo dijera que me siento incapaz. Sí comenté en una de las respuestas que al inicio de la legislatura no tenía conocimientos específicos de turismo y sí mucha ilusión», concluyó la concejal de Turismo.