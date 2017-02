La Asamblea rechaza la planta de reciclaje junto al embalse del Argos

La Asamblea Regional rechazó ayer de forma unánime la instalación de un vertedero de reciclaje y eliminación de residuos peligrosos en Cehegín, así como su autorización para tratar residuos sólidos urbanos. Todos los grupos parlamentarios apoyaron la moción presentada por el PSOE para instar al Gobierno regional a que anule la autorización de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental que permite esta planta de inertes junto al embalse del Argos.

«La autorización del vertedero está plagada de irregularidades», aseguró el diputado socialista Jesús Navarro, que insistió en que durante el proceso se han «obviado» trámites y que por su ubicación «incumple normativas ambientales».

Además, cuenta con el rechazo firme de los vecinos de Cehegín y Calasparra, entre cuyos términos municipales se desarrolla. Así se evidenció ayer con la importante presencia en el Parlamento autonómico de representantes de las pedanías más afectadas -Valentín, Canara, El Campillo de los Jiménez, entre otras-, a quienes acompañaron los alcaldes y algunos ediles de ambas corporaciones.

Navarro considera que se debería rechazar la solicitud de modificación de autorización ambiental integrada del proyecto porque la misma considera que los nuevos vertidos que se pretenden depositar en la zona no suponen modificación sustancial del proyecto inicial. «Es un proyecto que esconde un padrino detrás y que esconde no claras intenciones por parte de la empresa», afirmó Navarro, en referencia a la compañía 3RS Gestión MA Sostenible. Por ello, continúa pidiendo que la Comunidad tome partida en el asunto o los ayuntamientos afectados «tendrán que llevarlo nuevamente a la fiscalía». Desde las filas del PP, José Soria se mostró en contra de la modificación que se pretende llevar a cabo en el vertedero. «Allí se buscó un vertedero de materiales inertes, de la construcción, pero la empresa no ha presentado otra alternativa». Igualmente, quiso dejar claro que «no queremos un vertedero de basuras ni para Cehegín ni para sus pedanías».

C's presentó una enmienda a la totalidad que al final terminó retirando para dejar constancia de que ellos también están en contra del vertedero, aunque piensan que la iniciativa presentada es «muy mejorable».

Y desde la bancada de Podemos, María Giménez lamentó el «ninguneo» sufrido por los vecinos afectados durante meses ante la «falta de transparencia» durante el proceso. También, insta a hacer un estudio del impacto ambiental porque «el procedimiento de entrada está viciado».