Los vecinos de Fortuna decidirán si el Ayuntamiento deja de subvencionar los festejos taurinos

Puede que la suelta de vaquillas y las corridas celebradas en agosto en las pasadas fiestas de San Roque hayan sido las últimas para los vecinos de Fortuna. El próximo mes de marzo, el Ayuntamiento habilitará urnas para celebrar una encuesta de calidad, en la que el asunto estrella será decidir el futuro de los festejos taurinos. Se trata de la primera vez en la historia de la Región en que se plantea una consulta de este tipo. Murcia fue la primera autonomía en declarar los toros Bien de Interés Cultural (BIC).

La intención del alcalde, José Enrique Gil, era haber celebrado un referéndum taurino el pasado año, pero no pudo ser porque había que buscar encaje legal para que 'la faena' no terminase en los tribunales. El PP fortunero amenazó con poner la consulta en manos de la Justicia y el Gobierno regional advirtió al Consistorio de que necesitaba autorización del Ejecutivo central antes de que el Pleno tomase una decisión. Pero el regidor socialista ha encontrado un formato que, en principio, no deja «ningún fleco legal». Se trata de las encuestas de calidad que incluye el reglamento de participación ciudadana, que entró en vigor en agosto.

«La Comunidad Autónoma no podrá poner pegas porque no voy a convocar ningún referéndum, sino a preguntar a mis vecinos sobre varios temas». Esta es la clave, la pregunta sobre la eliminación de los toros irá dentro del listado de áreas temáticas que conformarán la encuesta de calidad y en la que los vecinos también opinarán sobre urbanismo, obras, deportes, festejos...

Al no tratarse de un referéndum, «no tiene que ir a Pleno», ya que la consulta está regulada en el propio reglamento de participación. «Era nuestro compromiso preguntar a los vecinos, los toros van a ser el punto de partida de otras encuestas para saber cuál es el futuro que queremos para el pueblo», zanja el alcalde. Las urnas estarán abiertas durante cuatro días, del jueves 23 de marzo al domingo 26, en horario de mañana y tarde. «Nuestra intención es llegar al mayor número de personas». Podrán rellenar la encuesta de calidad y depositarla en la urna todos los empadronados en Fortuna que tengan como mínimo 16 años.

La distribución de las urnas

Las urnas se colocarán en el casco urbano y en pedanías. Las sedes serán el Ayuntamiento, la oficina de turismo, las aulas docentes y el centro de equipamiento sociales Reina Sofía, así como los centros sociales de las pedanías de La Garapacha y La Matanza. «También vamos a consultar sin podemos utilizar el instituto Santa María de los Baños».

En la encuesta, a falta de afinar el contenido, en el apartado taurino, se darán tres opciones: 'Desea eliminar la subvención municipal para la suelta de vaquillas y las corridas de toros de las fiestas de San Roque' (1); 'No desea eliminar la subvención municipal de la suelta de vaquillas y las corridas de toros de las fiestas de San Roque' (2) y 'No a la subvención de las corridas de toros y sí a la subvención para la suelta de vaquillas' (3). Si los fortuneros retiran las ayudas municipales, podría suponer el fin de los toros, a no ser que la organización de los festejos corriera a cargo solo de aportaciones privadas.

Los votantes, antes de rellenar la encuesta, tendrán que mostrar su DNI y a través de una intranet se comprobará si figuran en el padrón. El contenido de la consulta se cerró el pasado jueves después de que el alcalde se reuniese con colectivos animalistas antitaurinos. Gil da respuesta así a una de las exigencias de uno de sus socios de gobierno, IU-Los Verdes, que en el Pleno de marzo de 2016 iba a presentar una moción para plantear una consulta similar, pero no llegó a hacerlo porque el regidor se comprometió a celebrar un plebiscito taurino.