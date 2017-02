El centro de día inutilizado pasa a ser un hogar de la tercera edad

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha autorizado el cambio de uso del centro de día para mayores a centro social para este colectivo de Albudeite, como solicitó el alcalde. Así se lo ha hecho saber la consejera, Violante Tomás, en la reunión que mantuvo con el regidor, Jesús García Martínez.

Este cambio de uso permitirá que en los próximos meses, según el primer edil, en la primavera, esta instalación pueda abrirse como centro social de personas mayores, o, como popularmente se le conoce, hogar del pensionista.

El teniente de alcalde, Diego Férez, explicó que el motivo por el que no se abrió como centro de día fue que «el equipamiento y personal necesarios para un centro de día y en un municipio tan pequeño, y teniendo tan cerca el de Campos del Río, no lo hacen viable». Añadió que «como ya está constituida la asociación de la tercera edad, resulta de más utilidad el cambio». Recuerda que el edificio «no se ha utilizado todavía desde su inauguración, salvo el salón de actos y alguna dependencia, esporádicamente».

Autorización administrativa

Por su parte, el regidor señaló que «este cambio no significa que el edificio pierda la condición de centro de día, sino que lo podremos abrir como hogar del pensionista». Todo se realizó con una petición formal desde el Ayuntamiento, «pues no se podía utilizar si no era con una autorización. De otra forma podríamos estar obligados a devolver las ayudas económicas que se dieron en su día para construir el centro». El primer edil solicitó a la consejera Tomás la ayuda económica necesaria para equipar de mobiliario el edificio, «con el fin de que pueda abrir sus puertas y los mayores puedan disfrutar de estas dependencias lo antes posible».

El inmueble fue construido con fondos estatales del Plan E. El centro de día fue inaugurado en marzo del 2011. En ese momento se anunció que iban a ser atendidos los mayores dependientes de la localidad, ya que tenía capacidad para 20 plazas. Pero la realidad es que nunca fueron cubiertas, al no disponerse de partida presupuestaria para pagar los salarios del personal ni para el mantenimiento de las instalaciones. Es más, nunca llegó a contar con el equipamiento necesario.