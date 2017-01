Parking en el antiguo colegio Miguel Medina

El Pleno municipal aprobó por unanimidad acondicionar el patio del antiguo colegio Miguel Medina como aparcamiento disuasorio, con capacidad para un centenar de vehículos. El PSOE también logró que se aprobara por unanimidad la creación de zonas de esparcimiento canino en diversos lugares del municipio. A propuesta del PP salió adelante por unanimidad la ordenanza municipal reguladora de la publicidad exterior, que incide principalmente en que se debe proteger el derecho de la infancia, la igualdad de oportunidades, no ser sexista y, sobre todo, no puede ser ni ambigua ni desordenada. Además, se refrendó el proyecto 'Archena Be Smart' para conseguir ser un destino termal inteligente basado en las nuevas tecnologías, según sus impulsores.