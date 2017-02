Fallece un anciano en el incendio de su vivienda en Caravaca

Un hombre perdió la vida este miércoles en el incendio de su vivienda en Caravaca de la Cruz, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El siniestro tuvo lugar pasadas las 15 horas en una casa de dos plantas, en la calle Bajo Era, según alertaron varias llamadas al Teléfono Único de Emergencias 112, que también señalaban que había una pareja de ancianos ancianos atrapada.

Inmediatamente se enviaron bomberos del CEIS del parque de Caravaca, una UME del Servicio de Murciano de Salud y una patrulla de la Policía Local.

Efectivos de bomberos rescataron a una mujer, que una vez atendida por los facultativos del servicio murciano de salud fue trasladada al Hospital Comarcal de Caravaca de la Cruz con quemaduras muy graves en el 60 % del cuerpo. No pudieron, sin embargo no pudieron salvar la vida del hombre. No han trascendido aún las causas del fuego.