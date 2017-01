Ciudadanos denuncia que el Consitorio de Cehegín pagó 6.050 euros a una empresa por un informe sobre sistema operativo de reparto de productividad supuestamente plagiado de otro realizado hace años por el Ayuntamiento de Aspe (Alicante). El documento forma parte de un contrato para realizar un sistema de aplicación de productividades y asesoramiento a la negociación colectiva, y se encargó por contrato menor en marzo.

El portavoz de C's, Jerónimo Moya, afirmó ayer que «el trabajo se ha hecho de espaldas al departamento de Personal y Secretaría, que no conocieron de su existencia hasta el pasado 13 de enero cuando me personé a solicitarlo, después de haber pedido por escrito en diciembre una copia». La formación naranja pide la rescisión del contrato y la devolución de las cantidades abonadas. El gobierno del PSOE no quiso valorar los hechos. Y el responsable de la firma dijo que se reunirá con la Junta de Portavoces para aclararlo.