La consejera Arroyo promete que habrá presupuesto para la UCI

La consejera portavoz del Gobierno regional, Noelia Arroyo, aseguró ayer que la enmienda para dotar de una UCI al Hospital del Noroeste «está votada y aprobada en la Asamblea Regional». Por tanto, «está incluida dentro del acuerdo alcanzado entre el Gobierno regional y Ciudadanos para ejecutarse». Arroyo reaccionó así a una información de 'La Verdad', que ayer se hizo eco de la confusión entre partidos políticos y la propia Asamblea a cuenta de la enmienda de la UCI, presentada por C's. La iniciativa no aparece en el texto de la Ley de Presupuestos publicada en el BORM.

Fuentes de la Asamblea, que el jueves señalaron que la UCI fue aprobada como «un proyecto de gasto no nominativo», aseguraron ayer que hubo un «error» en la Cámara, motivo por el que no aparece en la ley. El diputado del PSOE Emilio Ivars aseguró sin embargo que el problema radica en que la enmienda de C's no se tramitó correctamente. El PSOE duda de la voluntad del Gobierno de ejecutar la partida.