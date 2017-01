Las obras para reparar el socavón de la calle Hontana costarán más de 115.000 euros

La obra de emergencia para reparar el socavón de la calle Hontana costará más de 115.000 euros. El edil de Obras y Servicios, Francisco Saorín, aclaró ayer que «la obra de reparación del primitivo bache fue adjudicada horas antes de producirse el imprevisto hundimiento». Además, aseguró que, desde que se tuvo conocimiento del bache -«hace un mes»- se acordonó la zona y se procedió a los trámites para adjudicar la obra. Aunque no se acordonó la calle San Joaquín «porque los técnicos no previeron un hundimiento, por ello no se puede aseverar que el bache sea la causa única que dio lugar el hundimiento».

Según explicó el concejal, que en la zona se han llevado a cabo actuaciones diversas, reparando sucesivos hundimientos, «por lo que hay que barajar una serie de condicionantes, no sólo la existencia de un bache, si no el estado del muro, estado del terreno y tipo de tierras, las reparaciones efectuadas, la antigua construcción de muro, la gran humedad provocada por un invierno lluvioso, etc». Y aseguró que, tras el hundimiento, el Ayuntamiento actuaron lo más rápidamente posible. «La obra ha sido declarada de emergencia, por lo que no necesita de licitación pública y la memoria y el proyecto ya están redactados», concluyó.