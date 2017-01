El temporal barre la costa con fuertes vientos y amaina en zonas del interior

Tras la nieve y la lluvia, el temporal trajo ayer un fuerte viento con rachas de hasta 70 kilómetros por hora que levantó un fuerte oleaje que azotó todo el litoral entre Mazarrón y el final de La Manga y esquilmó de arena las principales playas de su vertiente mediterránea. La persistencia de las corrientes, combinada con una lluvia fina pero continua, incrementó la sensación térmica de frío, pese a que la temperatura no bajó de los 7 grados.

Desde los promontorios al oeste de la bocana del Puerto de Cabo de Palos llegaron a verse romper olas de entre tres y cuatro metros levantadas por el viento de Levante, que también sopló con componente Norte durante parte de la jornada.

La alerta naranja declarada para toda la jornada se confirmó y el batir del oleaje contra la costa fue arrastrando poco a poco grandes cantidades de arena, dejando su anchura en la mitad de la habitual, desde la playa de Levante hasta el Monte Blanco, pasando por la de Sirenas y la del Hotel Galúa, según las fuentes consultadas. Algunas llegaron a chocar con ímpetu contra los paseos marítimos, mojando su parte superior, aunque no hay constancia de daños materiales de importancia. Tampoco de desgracias personales. Los ciudadanos siguieron la recomendación de no acercarse a las playas y estas y sus accesos permanecieron desiertas durante toda la jornada. La vertiente litoral que da al Mar Menor no registro incidentes.

Tampoco hubo problemas de circulación, por la misma razón. El tráfico se mantuvo bajo mínimos durante toda la jornada.

El viento fuerte continuará

Los vientos de componente norte, con intervalos de fuertes en el Campo de Cartagena continuarán en las primeras horas de hoy. Por ello, hay alerta naranja hasta las 8.00 horas de esta mañana por vientos con intervalos de fuerza 7 y olas, de nuevo, de entre 4 y 5 metros en las costa de Cartagena y de Mazarrón, sobre todo en el área de Cabo de Palos, que se rebaja hasta amarillo, con olas de 3 metros, entre las 8 y las 20 horas.

El riesgo de precipitaciones es bajo, porque el cielo estará despejado en toda la Región, excepto en las comarcas más orientales, donde se esperan intervalos nubosos y posibles chubascos débiles y ocasionales. La cota de nieve ha subido y se situará entre los 1.000 y los 1.200 metros de altitud, según la Agencia Estatal de Meteorología. Además, se registrarán temperaturas mínimas en descenso, con heladas débiles en las comarcas del Noroeste y el Altiplano. Los valores máximos tienden a subir.