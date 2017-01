El jurado dice que el joven que mató a un marroquí solo quiso herirlo

La versión que desplegó Juan A. a la hora de defender su inocencia logró convencer, al menos en parte, al jurado. Tras una deliberación que se hizo esperar más de 24 horas y que se dio a conocer anoche, el tribunal popular declaró culpable al joven, de 21 años, acusado de matar con una hoz al marroquí Samir A. a las afueras de la discoteca Caracas de Los Alcázares en el verano de 2015. Según confirmaron fuentes judiciales, el jurado entendió, sin embargo, que Juan A. solo quiso lesionar al otro joven y no acabar con su vida -como finalmente ocurrió- y, por lo tanto, dejó la puerta abierta a una condena por un delito de lesiones.

Tras este veredicto del jurado, la Fiscalía rebajó su petición de condena inicial de hasta 15 años de cárcel por un delito de homicidio a cinco años por un delito de lesiones. Sus letrados defensores, Fermín Guerrero y Salvador Zapata, solicitaron a la Seccion Quinta de la Audiencia Provincial que le imponga una pena de nueve meses de prisión.

El joven aseguró, durante la vista, que únicamente recuerda haber recibido «un pinchazo» por la espalda cuando trataba de huir de «una lluvia de piedras y botellas» lanzadas por un grupo de marroquíes, en el que se encontraba la víctima. Juan A. sostuvo que, contrariamente a lo que defendía el fiscal, no existió una discusión previa entre ellos. El Ministerio Público se mostró rotundo durante el juicio y remarcó que el acusado no actuó en legítima defensa, sino que «mató a Samir intencionadamente». Su abogado, por su parte, reclamó inicialmente la absolución tras sostener que era «ilógico» que alguien busque matar a otro por una discusión irrelevante y que difícilmente el acusado se habría enfrentado a la víctima teniendo también en contra a otras once personas.

Juan A. aseguró que solo recordaba haber recibido «un pinchazo» por la espalda cuando huía «de una lluvia de piedras»

Una hoz como arma

Los hechos se produjeron en la madrugada del 28 de agosto de 2015. Juan A. se encontraba en la zona con su tío, junto a un coche propiedad de un familiar de ambos y, al parecer, e iniciaron una discusión leve con un grupo de jóvenes marroquíes. A raíz de esta pelea, el acusado se acercó, al parecer, al maletero del automóvil, sacando una hoz y un bastón con flecos con la que agredió a la víctima, según entendió el jurado popular, sin la intención de acabar con su vida. Él también fue atacado con la hoz y tuvo que ser trasladado grave hasta el Hospital Los Arcos del Mar Menor.