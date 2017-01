El balance de daños por la riada alcanza ya los 87,5 millones de euros

Los vecinos de Los Alcázares quieren olvidar cuanto antes, pero el barro no les deja. El lodo se ha colado por cada rincón y, a pesar de las cuadrillas de limpieza y de las cientos de fregonas gastadas, aún persiste en calles, casas y garajes. La avalancha de agua que arrasó el casco urbano del 17 al 19 de diciembre, hasta una altura de 1,80 metros en algunas calles, ha dejado un rastro de pérdidas que el Ayuntamiento cuantifica ya en 87,5 millones de euros. Y la cuenta no deja de subir.

«Cada día aparecen daños ocultos que van dando la cara, como averías eléctricas o tuberías rotas», explica el alcalde, Anastasio Bastida, quien asegura que durante los próximos días tendrán que sustituir cinco kilómetros de cable en distintas instalaciones públicas.

Solo en viviendas particulares, el balance va por los 30 millones de euros. «Hay unas 700 familias sin seguro que tendrán que esperar unos seis meses para saber algo y no creo que sean unas grandes ayudas», asegura Bastida. Con las primeras gestiones ya ha comprobado que «se aplica un filtro importante. Por ejemplo, las segundas residencias tienen otro tratamiento».

En el Pleno de anteanoche, PP, PSOE, IU-Ganar y Ciudadanos aprobaron por unanimidad dos mociones y un manifiesto de los que hacen historia local: «En la adversidad os encontramos, a tanta buena gente de tantos lugares del mundo. A todos los ángeles que cuidasteis de nosotros, Policía, Protección Civil, Bomberos, UME, Cruz Roja (...) a los ciudadanos de Los Alcázares, que demostrasteis que somos un pueblo grande, a los voluntarios que con barro hasta los ojos solo parasteis para pedir vuestra siguiente tarea», cita el manifiesto municipal en una larga lista.

Reclaman celeridad

En una moción consensuada, piden celeridad al Gobierno regional y al central para que lleguen las ayudas que harán levantar cabeza al municipio. No se han olvidado de pedir, también por unanimidad, a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla que condone la facturación de agua de los días 20 al 29 de diciembre, cuando el caudal no fue apto para el consumo y que equivale a unos 51.156,86 metros cúbicos. Le piden además una reducción en la factura del agua de los días siguientes.

El concejal del PSOE Mario Pérez Cervera va más allá y reivindica al Gobierno local que negocie con Iberdrola, con Aqualia y con la Seguridad Social la rebaja o condonación de parte de los recibos de los alcazareños. «Hay comerciantes que tienen que decidir entre reparar sus locales o mantener a un empleado», explica el edil. Sabe como afectado en primera persona que «las familias recibirán como mucho la mitad de las pérdidas y en función de la renta, con unos baremos muy bajos porque responden a los criterios de un decreto ley de 2005».

En concreto, solicitó al alcalde que «no se cobren a los más afectados ni el impuesto del IBI ni el sello del coche para evitar embargos a familias en situación límite».

Bastida cree que «el Ayuntamiento no podría afrontar ahora una medida así si no nos ayuda el Gobierno central, porque los servicios deben seguir funcionando». Sin embargo, garantiza que «las ayudas a las familias que no pueden pagar los servicios básicos de agua y luz tendrán ayudas, porque duplicaremos los 225.000 euros de Servicios Sociales».

Préstamo de 3 millones

Para afrontar los desperfectos en las instalaciones públicas, el alcalde prevé solicitar «un préstamo de tres millones de euros a largo plazo, porque la deuda financiera es de 7 millones y tenemos capacidad para ampliarla». Con la financiación bancaria arreglará el polideportivo, que se llevará un millón de euros, la piscina Ola Azul, el mobiliario urbano y la remodelación de La Feria y la plaza del Ayuntamiento. «Las baldosas se están levantando y tenemos 300 kilómetros de aceras», afirma el regidor, que se fija un año como plazo para cambiarle la cara al centro.

Cuentas solidarias

La mejor cara del desastre ha sido la reacción de numerosas personas anónimas que han llamado para saber cómo enviar dinero en metálico para ayudar a los alcazareños a superar el golpe del agua. En el Pleno, el alcalde anunció que «nos ha llamado tanta gente, sobre todo extranjeros, que hemos abierto cuatro cuentas [en la Caja Rural, Cajamar, La Caixa y BMN] para que ingresen las ayudas, que serán gestionadas, con luz y taquígrafos, por los técnicos municipales, y se distribuirán según la ordenanza de Servicios Sociales».